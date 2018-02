Atentan contra vehículo del alcalde de Guarizama, Olancho

Olancho, Honduras

Un atentado criminal sufrió este lunes el alcalde del municipio de Guarizama, Olancho, zona nororiente de Honduras.



Tras ser interceptado por dos sujetos que se conducían en una motocicleta, el vehículo del edil recibió varios impactos de bala, afortunadamente él resultó ileso.



Sorprendido por el ataque, el alcalde Román Díaz Ruiz (52) aseguró que desconocía tener enemigos.



Al momento del atentado, Ruiz transitaba por una carretera de tierra cuando fue sorprendido a balazos. Al menos cuatro impactos de bala recibió el automotor tipo pick up.

El ataque se produjo en el trayecto de la aldea del Tizate hacia Guarizama.



"Todos los disparos los hicieron en el lado del conductor, pero yo saqué mi arma y em defendí", dijo Ruiz.



"No me lograron herir por la voluntad de Dios", agradeció el edil al señalar que uno de los disparos se lo hicieron de frente a su rostro, pero la bala no logró atravesar el vidrio.



"Hasta hoy me doy cuenta que tengo enemigos", concluyó el alcalde.



Hasta el momento las autoridades no tienen indicios de las personas que cometieron el atentado, ni cuáles serían las causas.



