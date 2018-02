María Andrea Matamoros: “Me siento muy honrada de servir a la niñez del país”

Lucía Zepeda

Tegucigalpa, Honduras

A María Andrea Matamoros se le conoció por ser el rostro social en la Cancillería de la República en su papel como vicecanciller. A partir de este año, Matamoros se estrena como subsecretaria de Asuntos Escolares en el despacho de Educación.

En conversación con EL HERALDO reveló que este nombramiento fue una sorpresa para ella, pero que está feliz de servir a la niñez hondureña desde su oficina.

Entre sus planes de trabajo está mejorar la convivencia entre los estudiantes mediante programas antiviolencia y la inclusión de los niños y jóvenes migrantes retornados al sistema educativo.

A continuación sus impresiones.

¿Cuáles son sus expectativas en este cargo?

La educación es un tema que siempre me ha apasionado, confío plenamente en que la educación es fundamental para el desarrollo de Honduras y es la ruta que debemos de seguir. Espero que los niños de Honduras tengan las oportunidades que los hagan crecer como personas productivas que contribuyan al desarrollo del país. Estoy muy entusiasmada.

¿Le sorprendió cuando el Presidente la nombró en el cargo?

Parece que Cancillería y educación son dos mundos completamente distintos pero no lo son tanto. Cuando el presidente depositó su confianza en mí para este enorme reto me sentí completamente honrada de servir a la niñez del país y no dudé en aceptar, si es un mundo distinto del cual vengo, se que es un tema complejo pero es un tema que vale totalmente la pena.

¿Desde su perspectiva, qué urge mejorar en el sistema?

El niño es el eje central de nuestra gestión, tenemos que hacer un trabajo en equipo con los docentes para servir al niño y eso es lo más importante. Hay que mejorar los contenidos, hay que capacitar a los docentes y esperamos llegar a mayor cobertura a nivel nacional.

¿Cuál es el plan para reinsertar a los niños migrantes que han sido retornados?

Por ley, los niños que estuvieron fuera del país independientemente del tiempo, deben ser reinsertados en las escuelas. Tenemos que fortalecer los esfuerzos.

¿Quedaron pendientes de concluir algunos temas en la cancillería?

Dentro de la Secretaría de Educación tengo la oportunidad de seguir con todo el arduo trabajo que se comenzó en la Cancillería en materia de niñez migrante y continuó siendo parte de la Fuerza de Tarea de la Niñez Migrante y logramos consolidar un buen equipo.