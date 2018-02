Muere Jóhann Jóhannson, autor de la música de "La teoría del todo" y Sicario

NUEVA YORK, Estados Unidos

El compositor islandés Johánn Jóhannsson, nominado a dos Óscar y autor de algunas de las bandas sonoras más importantes de los últimos tiempos, falleció a los 48 años, según anunció el sábado su representante.



Johannson fue encontrado sin vida el viernes en su apartamento de Berlín, de acuerdo con Tim Husom, quien precisó que las autoridades alemanas están investigando las causas de la muerte.



"Estoy muy triste. Hoy he perdido a mi amigo, quien era uno de los músicos con más talento y más inteligente que he conocido", manifestó su representante en un comunicado.



Jóhannsson se convirtió en los últimos tiempos en uno de los compositores más deseados por Hollywood, en parte gracias a su habilidad por mezclar música clásica con instrumentos electrónicos.



En 2015 optó por primera vez a la estatuilla dorada a Mejor banda sonora por su trabajo en "La teoría del todo", el biopic sobre el físico Stephen Hawking protagonizada por Eddie Redmayne, que le valió su único Globo de Oro.



Al año siguiente volvió a competir por un Óscar gracias a "Sicario", dirigida por Dennis Villeuve, con quien colaboró en tres películas.



Su música en "La llegada" también fue reconocida con sendas nominaciones a los Globos de Oro y los Bafta en 2017.



Una de sus características era reivindicar el silencio para poder apreciar las melodías.



"Creo que la música es una forma de comunicarse con la gente y con las emociones de la gente muy directa", contó en 2015 a la revista digital The Talks.



"Intento hacer música que no necesite capas complejas o confusas para hablar con la gente", precisó.