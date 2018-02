Lista de las colonias que estarán sin energía eléctrica este domingo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH), anunciaron la interrupción del servicio energético para este próximo domingos desde horas de la mañana.

La estatal eléctrica y el consorcio justificaron la tarde de este sábado, a través de sus redes sociales, que la suspensión se debe a los trabajos de mantenimiento que realizarán en los sectores.

Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 am A 4:00 pm)

Lotificación Kaffie

Colonia Vista Hermosa

San José de La Peña

Diamond Steel

Colonia Montes de Sinaí

San José de La Vega

La Veguita

La Ceiba, Atlántida (8:00 am A 4:00 pm)

Bombas SANAA

El Porvenir

San Francisco

Esparta

La Masica

Colonias Los Bomberos,

Colonia Atlante

Colonia Buenos Aires

Colonia Miraflores

Las Colinas

Colonia Merren

Colonia Villa H

Colonia San Juanes

Colonia Mejía

Colonia Bantral

Barrio Independencia

Los Portales

Solares Nuevos

Avenida Morazán desde Centro Comercial Uniplaza hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Septiembre desde Cementerio

Barrio Mejía hasta Esquina de Banco Central

Avenida La República desde Casa Rafael hasta El Parque Central

El Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Hospital Euro-Honduras

Hospital Centro Médico

Aeropuerto Internacional Golosón

Mall Mega Plaza

Plaza Premier Toronjal

Diunsa

Hospital Vicente Dántoni

Carretera CA-13 desde Gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador

Mall Mega Plaza

Plaza Premier

Hospital Vicente D´Antoni

Hospital Oken´S

Avenida 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro

Avenida San Isidro desde Maxi Despensa hasta Escuela Morazán

Hospital Medicentro

Hotel Palma Real

Generador La Gloria

Hospital Loma de Luz



Tela, Atlántida (8:00 am A 4:00 pm)

Villas Elizabeth

Talleres de Las Aldeas SOS

Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico

Indura Beach Hotel And Resort

Fondo Ganadero

Proyecto Colprosuma

Hospital Tela Integrado

Zona Militar 4 Batallon

Hospital Atlántida (Nuevo)

Hospital Suizo Hondureño

INFOP

Mercado San José

UTH

Calle 8 desde Zona Mazapán hasta Banco de Occidente

Avenida La República desde Hotel Paris hasta Centro Penal

Avenida San Isidro desde Burger King hasta Muelle Fiscal

Hotel Art Deco

Plantel ENEE



Olanchito, Olancho (8:00 am A 4:00 pm)

Coyoles Central

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Buenos Aires

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2

Trojas 3

La Unión

Envidia

Balsamo

Buenos Aires Norte

El Cayo

Aldea Calpules

Trojes

Campo Rojo

Campo Rojo Nuevo

Colonia Guadalupe

Sitrabarimasa



Saba, Colón (8:00 am A 4:00 pm)

Standar Fruit Co.

Empacadoras

Nerones

Copete I y II, Bohemia

Isletas, Standar Fruit Co

Empacadoras

Guanacaste

La Paz, y Santa Inés



Tocoa, Colón (8:00 am A 4:00 pm)

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Parte de la Salomón

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (Privado)

Aldea Luzón Palmeras

Aldea Tiburones

Aldea Paguales

Aldea Barranco Chele

Aldea Prieta

Aldea Lérida

Aldea Chiripa

Aldea Cuaca

Aldea Guapinol

Aldea La Concepción

Aldea Ceibita

Aldea La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Aldea Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II

Corporación Dinant

Exportadora del Atlántico

Municipalidad de Tocoa

Hospital San Isidro

bonito Oriental

Municipio de Limón

Bonito Oriental

Trujillo

Municipio de Santa Fé

Municipio de Santa Rosa de Aguán

Guaymas

Aldea Pajuiles

El Portillo

Aldea La Colorada

Batán

HONDUPALM

Urraco

Mezapa

Palomas

Birichiche

La Fragua

Kilómetro 45.5

Crike Martínez

COBAHSA

Guaymitas

Compuerta

THOMASA

Toloa

Laureles

Aldeas: La 28, La 29,La 32 La 35.