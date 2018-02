El fuerte mensaje de Luis Fonsi y Águeda López a los críticos del peso de su hija

Los Ángeles, Estados Unidos

Un video publicado por Águeda López, esposa de Luis Fonsi, desató innumerables críticas sobre el peso de Mikaela, la pequeña hija de los reconocidos artistas.



En la grabación la niña, de 6 años, aparece junto a otras menores bailando el famoso tema de su padre "Échame la culpa". De inmediato Mikaela sufrió bullying en las redes sociales.



Su físico llamó la atención de diversos medios de comunicación, que dijeron que "casi se rompe" por ser "puro hueso".



Ante las pesadas críticas, Fonsi escribió en una historia de Instagram: "Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta al respeto o hace bullying o daño a un niño. Para que lo tengan claro".



De igual manera, Águeda López, mamá de Mikaela, respondió a un artículo titulado 'Hija de Luis Fonsi preocupa por extrema delgadez; parece romperse, dicen'. "Querida Gisselle Acevedo. No sé quién seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios, lo que da muchísima tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad", escribió también en la misma red social.

Esta fue la grabación que desató polémica: