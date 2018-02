A los 45 años, Cameron Díaz podría estar embarazada de su primer hijo

Beverly Hills, Estados Unidos

Los rumores de que próximamente habrá una nueva mamá en Hollywood persiguen a la famosa actriz de 45 años, Cameron Díaz.



La artista estadounidense fue captada por las calles de Beverly Hills luciendo un holgado vestido, que presuntamente, sirve para ocultar de los curiosos su primer embarazo.



"Cameron está entusiasmada y le dice a sus amigos que nunca ha sido tan feliz", reveló una fuente cercana a la protagonista de "Ángeles de Charlie" a Radar Online.

La actriz contrajo matrimonio sorpresa con el rockero Benji Madden en 2015. Desde entonces quieren tener un hijo, según medios del espectáculo. Se presume que tras varios intentos fallidos, la pareja probó la fecundación in vitro, pero tampoco funcionó.



Hasta el momento, Cameron Díaz no ha aclarado la situación. Desde 2014 no aparece en la pantalla grande.

