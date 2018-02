Para EEUU, resultado de elecciones de 2017 en Honduras no fue cuestionado 

Washington, Estados Unidos

Observadores internacionales de las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Honduras expresaron "preocupaciones" por denuncias de irregularidades, pero el resultado no fue cuestionado, dijo este viernes un alto funcionario del Departamento estadounidense de Estado.



El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, admitió que la Organización de Estados Americanos (OEA) "identificó preocupaciones sobre el proceso electoral, y la Unión Europea (UE) también".



No obstante, apuntó el funcionario, "al fin del día la conclusión fue que el resultado electoral no fue cuestionado, y por ello Estados Unidos avanzó como muchos otros países del continente en reconocer los resultados".



En esa elección, el presidente Juan Orlando Hernández resultó reelecto al derrotar por un margen mínimo a Salvador Nasralla, en medio de generalizadas denuncias de fraude que provocaron disturbios en el país, con unos 30 muertos y centenas de detenidos.



La misión enviada por la OEA, encabezada por el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, emitió un informe demoledor donde apuntó que no era posible "tener certeza sobre quién fue el ganador de la elección presidencial".



Ante este informe, el 17 de diciembre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió una extensa nota oficial donde apoyó las conclusiones de la Misión Observadora y concluyó que era necesario "un nuevo llamado a elecciones generales".



Sin embargo, el 22 de diciembre el Departamento de Estado emitió una nota de felicitación a Hernández por su victoria, aunque pidió un "robusto diálogo nacional" en la sociedad hondureña para evitar hechos de violencia.



Finalmente, el 22 de enero la oficina de Almagro apuntó que la Secretaría General de la OEA tenía la "firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras".

