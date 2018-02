Exfutbolista Ricardo Peláez llama "estúpido" a David Faitelson en Fútbol Picante de ESPN

Tegucigalpa, Honduras

El exjugador mexicano Ricardo Peláez causó controversia en el programa deportivo de ESPN, "Fútbol Picante", al llamar "estúpido" al presentador David Faitelson.

La polémica se ha desatado en redes sociales, luego que ambos se encontraran debatiendo del fútbol mexicano y en especial del Club América y del Piojo Herrera.

"Miguel Herrera negoció su llegada al América pidiendo a cambio que tú te fueras del América. Tan sencillo como eso", dijo David, a lo que Peláez le respondió "eres un estúpido".

De inmediato, Faitelson soltó su sarcástica carcajada. "Perdóname, pero por qué me dices estúpido... yo dije una hipótesis como periodista, ¿por qué me dices estúpido? A mí no me vas a decir estúpido, aquí no estás en Televisa", cuestionó el comunicador.

La reacción en redes no se hizo esperar, y el video se ha reproducido en cientos de perfiles y en sitios web de deportes.

Pese a que el programa se presta para la controversia, hay quienes afirman que los bajos ratings han ocasionado que se planifiquen este tipo de polémicas para contribuir a que su audiencia no siga en declive.

¿A ti qué te parece?