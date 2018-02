Di María necesitó sicólogo para soportar los memes de los argentinos

Buenos Aires, Argentina

El futbolista Angel Di María, criticado en memes al igual que otros jugadores de la selección argentina, sostuvo que el sicólogo lo ayudó a soportar esas burlas y que solo les ha faltado suerte para ganar en las tres últimas finales.



"Es difícil (...) Aunque parezca o no, duele, te lastima muchísimo y te hace pensar muchísimo", dijo Di María en una entrevista telefónica este viernes con el canal argentino TyC.



"Si hemos pensado en dejar (la selección) es por eso, porque a uno le duele, ve a la familia sufrir", añadió el jugador del Paris Saint Germain, al señalar que también Gonzalo 'Pipa' Higuaín (Juventus, Italia) y Fernando Gago (Boca Juniors) se han lamentado por las críticas de sus compatriotas.



Argentina perdió en 2014 la final del Mundial de Brasil, así como las de la Copa América de Chile-2015 y la Copa América Centenario de EEUU-2016.

VEA: Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, señalada de narcotráfico



Debido a lesiones, Di María no pudo jugar ninguna de esas tres finales.



"A mí me ayudó mucho el sicólogo, poder hablar, poder descargar. Una de las cosas que aprendí es que (para) la gente que está detrás de una computadora, de un teléfono, es fácil poder decir", refirió.



A punto de cumplir 30 años el próximo 14 de febrero, es muy probable que 'Fideo' vuelva a integrar las filas de la 'Albiceleste', dirigida por Jorge Sampaoli, en el Mundial de Rusia 2018.



"Cada vez que visto la camiseta de la selección trato de dar lo mejor de mí, siempre trato de hacer lo mejor para que todo el mundo, y principalmente yo, esté contento", aseveró.



Insistió en que las finales fallidas no se debieron a falta de coraje ni por desinterés de parte del plantel.



"Hemos llegado a tres finales, por mala suerte no las hemos ganado. No es porque necesitábamos poner más huevos (garra), ni necesitábamos ser más nada. Contra Alemania (en Brasil-2014) creo que fue el mejor partido del Mundial y lo terminamos perdiendo 1 a 0", remató.