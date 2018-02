Zidane sobre el duelo de Champions ante el París SG: "Hacer lo que sabemos durante 90 minutos"

Madrid, España

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane declaró este viernes que su equipo tiene que hacer lo que sabe "durante 90 minutos", el miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.



"No tengo necesidad de preparar nada. Solo necesito que hagamos lo que sabemos hacer durante 90 minutos. Queremos estar más cerca del liderato y sin pensar en el miércoles. Ese día ya veremos qué pasa", señaló cuando le preguntaron por si entrenaba algo especial para el duelo del miércoles.



El Real Madrid juega el sábado ante la Real Sociedad en la 23ª jornada de la Liga con la vista puesta en la Champions, de la que es el vigente doble campeón.



"Lo que sé es que vamos a darlo todo. Nadie sabe lo que pasará el miércoles. Tenemos ganas de hacerlo bien, nada más. Concentrados primero en el partido de mañana para preparar lo del miércoles", añadió Zidane.



"Me interesa jugar al fútbol y que mis jugadores jueguen. Cuando no tenemos el balón ser agresivos, luchar, defender... Eso me interesa. Cuando preparamos el partido, preparamos también eso", continuó.



Eliminado de la Copa del Rey y a 19 puntos del Barcelona en la Liga, al Real Madrid solo le queda la Champions para finalizar la temporada con un título mayor. Recibe al PSG el 14 de febrero y lo visita el 6 de marzo.



"Nos falta regularidad. Puede pasar en una temporada. El desafío que tenemos todavía, lo vamos a intentar. No digo cómo acabará la temporada porque no lo sé. Pero estamos convencidos de que podemos hacer cosas buenas", señaló sobre el curso de su equipo.



Finalmente se refirió al momento de forma de Cristiano Ronaldo, cuyos número en Liga son inferiores a los de los años anteriores.



"Quizás no estoy tan preocupado como la gente. Es un jugador excepcional y ha demostrado que está en los momentos importantes. En las grandes citas siempre cumple", dijo.