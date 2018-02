Los Enanitos Verdes y Hombres G anuncian gira por Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Ya habían salido de gira juntos, pero esta vez lo hacen revueltos.



Hombres G y Los Enanitos Verdes, dos grupos clásicos del pop rock en español, llegarán este verano a Estados Unidos con la gira “Huevos Revueltos” para presentarse en escenarios tan emblemáticos como el Hollywood Bowl de Los Ángeles y el Radio City Music Hall de Nueva York.



“No hemos tocado nunca en el Radio City. Es uno de mis sueños sin cumplir todavía. Pero bueno, ya lo vamos a cumplir”, dijo David Summers, el vocalista de Hombres G, en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Si cuando tenía 16 años me decían que un día iba a actuar en el Radio City jamás lo hubiera creído.



También el Hollywood Bowl. ¡Desde que escuchaba los discos de los Beatles desde Hollywood Bowl no me podía imaginar que un día iba a tocar ahí!”.



El recorrido comienza el 1 de junio en Las Vegas e incluye paradas en San Francisco, Houston, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. Los boletos ya están a la venta. El espectáculo en el Hollywood Bowl será el 2 de junio y el del Radio City el 23. Previamente estarán en México y Colombia, entre marzo y abril, tras haber pasado por Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.



¿Qué tan revueltos están esos huevos?

“Los dos grupos están prácticamente todo el show en el escenario. Arrancamos con ‘Voy a pasármelo bien’ (de Hombres G) las dos bandas, pero luego tocamos un tema de ellos, ‘Extraño de pelo largo’”, adelantó el músico español. “Estamos todo el rato interactuando entre nosotros y haciendo que el público no se aburra nunca”.



“Es muy especial ver por ejemplo cómo interpretamos ‘Temblando’, que lo hacemos con Felipe Staiti (de Los Enanitos) en la guitarra, en una versión diferente”, añadió. “Es un show muy ameno de casi dos horas y media y se van volando”.



Para Marciano Cantero, el vocalista y bajista de Los Enanitos Verdes, salir de gira con el grupo español “siempre funciona muy bien porque de alguna manera yo creo que la audiencia que tienen los Hombres G es básicamente la misma audiencia que tienen Los Enanitos Verdes”, dijo el rockero argentino en una entrevista separada con la AP.



Es algo que comenzaron a hacer hace algunos años, tras haber entablado una amistad al cruzarse en distintos eventos y festivales, pero cada banda con su propio show, cada una por su lado.



La idea para “Huevos Revueltos” surgió durante una de esas presentaciones el año pasado, un día libre que salieron juntos a cenar.



“Hablando empezamos a decir, ‘¿qué pasa si hacemos una gira en la que nos mezclemos completamente y los Hombres G puedan cantar canciones de Los Enanitos y viceversa, o que hagamos una gran banda en realidad?’.



Así empezó básicamente”, relató Cantero. “Después estuvimos eligiendo las canciones, preparando quién iba a cantar qué cosa, quién iba a tocas los instrumentos”.



“A mí me causa mucha satisfacción personal por ejemplo hacerle armonías a David”, dijo. “Es muy divertido y también pienso que se mezclan tantas cosas: se mezclan las canciones, se mezclan las voces y se mezclan los sentimientos no sé, de un montón de situaciones que uno vivió. Entonces está bien bonito y bien emotivo”.



Calificó esta gira como una “de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida”, y Summers coincidió.

“La verdad es que sí, es un placer compartir con ellos no solo escenario sino también vida. Estar juntos, viajar juntos, compartir hoteles, experiencias y luego mezclar las canciones”, expresó el intérprete español de clásicos de los 80 como “Marta tiene un marcapasos”, “Te quiero” y “Devuélveme a mi chica”.



“Es que es muy bonito sobre todo cuando los artistas somos muy buenos amigos de muchos años. Entonces el trabajo es muy fácil porque enseguida llegamos a acuerdos de todo tipo, musicales, de repertorio. Ambos grupos disfrutamos muchísimo con las canciones del otro y nos queremos y nos admiramos mutuamente y ... la verdad que el público recibe esa energía positiva, ... el público lo percibe en el acto”, dijo.



Formada en 1979 en Mendoza, Argentina, Los Enanitos Verdes, que completa el baterista Jota Morelli, han grabado 15 discos de estudio _ el más reciente “Tic Tac” de 2013 _ de los que se desprenden éxitos como “Guitarras blancas”, “La muralla verde”, “Luz de día”, “Eterna soledad” y “Lamento boliviano”.



Hombres G, en tanto, se formó en Madrid en 1983 y cuanta con 11 discos de estudio _ el último “Desayuno continental” de 2010 _ y éxitos que también incluyen “Sufre mamón”, “Visite nuestro bar y “El ataque de las chicas cocodrilo”.



En 2014 el grupo, que Summers integra con los guitarristas Dani Mezquita y Rafael Gutiérrez y el baterista Javi Molina, lanzó nueva música con los sencillos "Por una vez" y "Esperando un milagro", y este año planea lanzar un álbum con temas inéditos, después de la gira.



Un CD/DVD en vivo de “Huevos Revueltos” está entre sus planes, probablemente de su actuación en el Radio City, según Summers. Una muestra de su trabajo conjunto puede verse en YouTube en un video de “Voy a pasármelo bien”, el tema con el que abren su espectáculo.