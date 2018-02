John Bodden: "Fuimos a una cancha que no se puede jugar"

Tegucigalpa, Honduras

El portero John Bodden se refirió a la derrota de Marathón en el estadio Francisco Martínez Durón, cuyo cancha afirmó el portero está "bastante mal".



Reconoció que Marathón no realizó una buena presentación: "La verdad que nos vimos mal, así es el fútbol. Lastimosamente no logramos el objetivo, ahora hay que pensar en Motagua".



Pero luego le lanzó un dardo al recinto tocoeño: "La verdad que fuimos a una cancha que no se puede jugar. No estamos poniendo excusas, pero ustedes vieron por la TV que esa cancha está bastante mal", dijo el cancerbero.



A Motagua lo espera como un conjunto de mucho cuidado:"Ya sabemos que es un equipo fuerte, tienen mucho tiempo de estar juntos, pero vamos confiando en Dios y en el grupo que tenemos".



Bodden confía en el plantel con el que cuenta Marathón, cree en un buen resultado en la capital: "Hay un buen equipo. Las cosas no han salido como queremos, pero vamos a seguir trabajando para salir adelante".

