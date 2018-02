Productor de Michael Jackson afirma que el cantante plagió algunos de sus éxitos

Nueva York, Estados Unidos

Quincy Jones, el legendario productor musical que estuvo detrás de grandes éxitos de Michael Jackson, dijo que el fallecido Rey del Pop plagió algunos de sus éxitos.

"Odio entrar en esto públicamente, pero Michael robó muchas cosas. Robó muchas canciones", dijo Jones en una entrevista llena de comentarios que hicieron el martes que muchos se sorprendieran, con Volture, el sitio de cultura de la revista New York.

"Las notas no mienten, hombre. Fue tan maquiavélico como es posible serlo", afirmó el músico de 84 años.

Citó específicamente "Billie Jean" - una canción de la firma de Jones - y de la producción "Thriller", el álbum más vendido de todos los tiempos.

Jones sugirió similitudes entre la canción y la reina de la disco, Donna Sommer, "State of Independence", que también fue producido por él y publicado varios meses antes en 1982.

Pocos oyentes asociarían inmediatamente las dos canciones, aunque ambas tenían líneas de bajo en sintetizador inusualmente largas.

Lea también: Sensual escote de Aracely arámbula genera críticas

Jones también dijo que Jackson era "glotón" y debería haber dado un crédito parcial de la letra al tecladista, Greg Phillinganes, por su canción "Don't Stop 'Til You Get Enough".

Las acusaciones de Jones van contra la percepción pública que hay de Jackson, quien murió en 2009 y frecuentemente es visto como un alma torturada y poco sagaz económicamente, para la riqueza que había acumulado.

El productor habló de su simpatía por los problemas personales de Jackson, diciendo que habían aumentado su preocupación por el cantante sobre sus cirugía plástica y culpó al padre del Rey del Pop por empobrecer su propia imagen.

Jones se mantiene activo para un octogenario, recientemente lanzó el servicio streaming de videos Qwest TV para jazz y también ha hecho una serie de comentarios con una buena cantidad de blasfemias.