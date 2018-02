El miércoles "vamos a ser el centro del mundo", dice Unai Emery

MADRID

El técnico del París SG, Unai Emery, no tiene duda de que el partido de ida de octavos de final de la 'Champions' del miércoles contra el Real Madrid será "el centro del mundo" y consideró a su equipo listo para el desafío.



"Vamos a ser el centro del mundo ese día. Este partido sería tranquilamente una posible final", asegura Emery en una entrevista que publica este jueves el diario deportivo Marca.



Emery no duda en afirmar que se trata de un reto, pero "el mensaje es que creemos en nosotros, que estamos preparados para jugar choques como este".



"Me hace mucha ilusión jugar ante el Madrid, ganador de tres de las últimas cuatro 'Champions'", añade el técnico del PSG, que no duda en alabar los fichajes de hombres como Kylian Mbappé o Neymar para su equipo.



"Este equipo ha mejorado en lo ofensivo con estos fichajes", asegura Emery, quien añade que luego "está mi capacidad de poder ordenar todo ese talento y darle equilibrio" para que el equipo no se descompense.



Emery vuelve a deshacerse en elogios hacia Neymar, del que afirma que "nació para ser un crack, para que su talento le hiciera crecer a él y a su equipo".



"Ahora lo que buscamos es el beneficio colectivo con él", añadió Emery, que rechaza que el brasileño sea individualista.



"Neymar no es un espíritu libre, tiene mucha capacidad individual y colectiva", aseguró, admitiendo que "cuando el equipo debe acelerar o marcar, lo busca él porque tiene capacidad".



Emery también elogió al joven Mbappé, pretendido por Real Madrid o Barcelona, del que dijo que su fichaje "no se produjo por condicionamientos económicos, sino por los atractivos deportivos".



No obstante, no niega que este mayor atractivo deportivo también es fruto de un mayor poder adquisitivo de nuevos clubes como PSG o City.



"Los clubes ven amenazado su reinado, como con el City, que también es un equipo nuevo con capacidad económica. Y yo creo que es bueno para el fútbol, que haya estos equipos nuevos", dijo.



Recordando su experiencia española respecto al poder adquisitivo de gigantes como Real Madrid o Barcelona, Emery afirma que "toda esa capacidad económica la estamos viendo ahora en Francia".



"Y creo que es positivo para este país, que debe estar agradecido al capital de Catar para que vengan los mejores aquí", concluyó.



gr/pm