Ley que regula el odio en las redes sociales incluirá aportes de sectores sociales

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La socialización con distintos sectores sociales ha retrasado la presentación del dictamen de la ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet para su debate.

El debate entre sectores ha permitido que se enriquezca la propuesta, a tal grado que hasta se ha modificado el nombre de esta normativa.

Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales se le denominará a la iniciativa al ser introducida en la Cámara Legislativa.

El contenido del proyecto original que introdujo el diputado del Partido Nacional, Marcos Paz Sabillón, ha sufrido cambios y se le han agregado aportes hechos por representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresa privada así como iglesias.

Los miembros de la comisión dictaminadora se reunieron el miércoles con delegados de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de otras entidades para explicar los alcances de esta iniciativa que ha ocasionado polémica en la sociedad por confusiones que generó el proyecto original divulgado a través de los medios digitales.

Les puede interesar: Gobierno de Honduras y convocantes esperan misión de la ONU

Los representantes de estos órganos despejaron sus dudas y en una conferencia de prensa manifestaron su respaldo a la iniciativa con la que se creará la comisión nacional de ciberseguridad, que recibirá denuncias y quejas relacionadas con campañas de odio, discriminación, clonación de páginas y suplantación de identidad.

Además, se incluirán acusaciones sobre el ciberbullying (acoso virtual), fraude financiero por Internet, pornografía y cualquier delito que esté tipificado en el nuevo Código Penal.

Desde el lunes anterior, la comisión de dictamen, presidida por Gerardo Martínez, ha tenido acercamientos con delegados de la prensa nacional y se ha determinado crear un consejo de veedores que estará constituido por múltiples organismos de la sociedad civil.

La comitiva continuará hoy los encuentros con patronatos previo a someter la versión final del dictamen a discusión en el CN.

Además: Los 10 artículos de la controversial ley que busca regular odio y discriminación en redes sociales

Procedimiento

El o los denunciantes deberán acudir a la comisión nacional de ciberseguridad para interponer su queja, entidad que no actuará de oficio, sino solo por denuncia, de acuerdo con el procedimiento planteado.

En 24 horas se suprimiría el contenido que sea considerado ilícito en redes sociales. Especialistas de este ente que será autónomo investigarán las acusaciones y le darán seguimiento a las mismas.

Las sanciones administrativas aún no han sido definidas hasta que se elabore el respectivo reglamento en un período de seis meses y no 60 días como estaba contemplado inicialmente.



El congresista del Partido Liberal y titular de la Asociación de Compañías de Cable de Honduras, Bader Dip, resaltó que “ya se quedó claro que el operador no va a ser el responsable, es el que genera el contenido y tendrá que pagar la multa”.

Instalar una oficina con un representante de Facebook, Twitter y otras redes sociales en el país se ha sugerido para que haga más expedito el proceso de remoción de contenido ilícito, indicó.

Lea además: Congreso discutió ley para combatir campañas de odio en redes sociales