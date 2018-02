Comisión especial investigará el concurso docente

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Lo que debió ser un proceso que abriera las oportunidades laborales para los maestros fue un verdadero vía crucis para los educadores.

El subsecretario de Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaría de Educación, Javier Menocal, anunció ayer la conformación de una comisión que investigará a fondo la forma de evaluación usada para aprobar o reprobar a los maestros que participaron en concurso docente de noviembre de 2017.

“Las investigaciones continúan, se va a nombrar una comisión para que se desplace a los lugares”, informó Menocal. Los comisionados habrían sido nombrados desde ayer, pero no se dieron a conocer sus nombres.

Fue la exministra de Educación, Rutilia Calderón, quien confirmó que sí hubo indicios de manipulación en las notas de los maestros.

Las mayores irregularidades se registraron en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Copán, Cortés, Francisco Morazán, La Paz, Gracias a Dios y Lempira.

Incidencias

El proceso tuvo irregularidades en los 18 departamentos, confirmó el ministro de Educación, Marcial Solís.

“Las investigaciones siguen su curso. Unos aprobaron la prueba, otros no la aprobaron. Ahora, unos quieren que la anulen y otros que no la anulen, pero no podemos tomar decisiones basadas en intereses de cada uno”, dijo.

Reveló que han tenido pleno conocimiento que en algunos lugares hubo serias inconsistencias.

“En los departamentos sucedieron distintas cosas, tenemos denuncias y hasta testimonios de que las cosas no ocurrieron como debían de ocurrir y como consecuencia parece ser que hay docentes que están aprobados, pero que no debían ser aprobados”, comentó el funcionario.

Los puestos de trabajo que pusieron a disponibilidad fueron 7,383 y más de 16,000 maestros realizaron las pruebas para ganarse uno. De ese total, solo aprobaron las pruebas poco más de 7,000, dicen las autoridades educativas.