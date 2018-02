Maluma anuncia gira por los Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Mientras su sencillo “Corazón” encabeza la lista Latin Airplay de Billboard por segunda semana consecutiva, Maluma se prepara para regresar a Estados Unidos con la gira “F.A.M.E”. Pero contrario a la suposición más obvia, el nombre no responde a la popularidad que el astro colombiano ha alcanzado en los últimos años.



“F.A.M.E. es Fe, Alma, Música y Esencia”, dijo Maluma en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Más o menos lo que reúne lo que está pasando en este momento con mi vida en todos los sentidos”.



La gira arranca el 23 de marzo en Washington e incluye 22 conciertos en 21 ciudades, dos de ellos en el Forum de Los Ángeles.

Pasará por Miami, Nueva York, Boston, Houston, Las Vegas, Phoenix y Chicago, entre otras, antes de cerrar el 20 de mayo en Orlando, Florida.



El cantante de "La temperatura", "Borró cassette" y “Felices los 4” viene de agotar las entradas de su "Maluma World Tour", con la cual ha actuado en escenarios de Europa y Latinoamérica. La gira estadounidense "F.A.M.E", que lleva el mismo título de su próximo disco, será un espectáculo en el que interpretará sus grandes éxitos y algunos temas nuevos.



“Estoy muy feliz de entregarme al público”, dijo el músico urbano de 23 años. “Queremos que sea una gira histórica”.



Sobre su tercer álbum de estudio, que le seguirá a "Magia" (2012) y "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), dijo que contendrá unas 14 canciones, incluida “Corazón”, y que espera lanzarlo en el primer trimestre del 2018.



“Estoy tratando que salga lo antes posible, pero no me quiero adelantar. Quiero hacer un disco totalmente agradable y creo que eso merece tiempo. Para hacer un gran disco hay que hacerlo con paciencia”, expresó.



Maluma, quien aunque actualmente vive “en un avión”, como dijo entre risas, tiene su casa en Medellín, donde estuvo en diciembre celebrando con su familia la Navidad y el Año Nuevo.

El 2017 pasó muy poco tiempo con ellos; sus extensos compromisos profesionales lo mantienen lejos de casa la mayor parte del tiempo.



¿Qué es lo que más extraña cuando viaja?

“Mis perros”, dice sobre sus cuatro mascotas: un husky siberiano, dos gran danés y un pomerania. “Son mi vida. Los extraño mucho”.



Para mantener los pies sobre la tierra en medio de la fama (esta vez en minúsculas y sin puntos), afirma que su “familia es el factor número uno”.



“Siempre hablo con mi padre, con mi madre, con mi hermana, y nunca olvido cómo comenzó este sueño”, dijo el artista. “Todos sabemos que esta carrera musical no es para nada fácil y se puede encontrar uno en el camino con muchos vacíos y cosas muy irreales como la fama. Pero las personas que te quieren te van a decir las cosas de corazón y la verdad, mi familia”.