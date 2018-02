Armando Calidonio: “San Pedro Sula nunca ha sido la ciudad más violenta del mundo”

Marcel Osorto

San Pedro Sula, Honduras

La entrevista estaba acordada para las primeras horas de la mañana de un miércoles, pero, de repente, una llamada realizada la noche anterior la estaba cancelando.

Con los planes trazados, otras citas concertadas y las maletas ya hechas, resultaba casi imposible que el equipo de EL HERALDO dejara de acudir a su encuentro con la segunda ciudad en importancia del país: San Pedro Sula, la capital industrial.

Eran las 7:55 de la mañana y el equipo ya estaba en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. Un total de 253 kilómetros se habían recorridos desde Tegucigalpa.

"Nunca hemos sido la ciudad más violenta, es cuestión de lobby internacional, ya no estamos en ese lista".. Armando Calidonio



Unos 15 minutos después, el motor de dos lujosas camionetas y el corre, corre de dos guardias municipales quitando una valla irrumpió con la tranquilidad matutina que merodean uno de los costados del emblemático edificio municipal. De los vehículos se bajaba presuroso el hombre al que el equipo de EL HERALDO buscaba: el alcalde sampedrano Armando Calidonio.

“¡Alcalde Calidonio, alcalde Calidonio!”, se le llamó desde una distancia de unos 50 metros, pero el plan resultó fallido porque su seguridad le impidió el contacto visual.

Tocaba cambiar de estrategia para entrevistar al hombre que durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y los primeros dos años (2010-2011 ) de la gestión de Porfirio Lobo Sosa fue el segundo al mando de la Secretaría de Seguridad.

Varios intercambios de llamadas y decenas de “¿A quién buscan?” transcurrieron antes de que el reloj marcara las 11:00 de la mañana en las afueras de la Alcaldía de San Pedro Sula y que media dependencia se diera cuenta que afuera estaba un equipo periodístico de EL HERALDO aguardando por la autoridad más importante de la ciudad.

“Se va salir de una reunión para atenderlos”, dijo por fin la voz de una dama, no sin antes advertir que el tiempo debía ser corto pues estaba a punto de asistir a una reunión de cabildo.

Perfil del alcalde Armando Calidonio está casado con Karen de Calidonio y es padre familia. Se graduó como ingeniero agrónomo en 1991. A nivel público inició como viceministro de seguridad en el período 2002-2006 del gobierno de Ricardo Maduro y del 2010-2011 en el mandato de Porfirio Lobo Sosa, para el 2014 fue electo alcalde de San Pedro Sula, cargo para el que fue reelecto..



El equipo ingresó a una oficina que a primera vista mostraba tres muebles de cuero con una mesa central, un librero, muchas fotografías en la pared frontal y un smart TV de unas 60 pulgadas colocado en la pared. Del otro lado un escritorio mediano, una serie de documentos sobre la mesa y un par de cajas con una gran cantidad de revistas acomodadas ordenadamente en el suelo.

De repente, una puerta se abrió y dejó ver al fondo una mesa llena de funcionarios que platicaban sin parar.

Del sitio salió un Armando Calidonio luciendo un jean azul, camisa a rayas, zapatos negros y una inusual chumpa negra que contrastaban con el clima de una de las ciudades más calurosas y húmedas del país.

“Se debe planificar mejor, mucho gusto, Armando Calidonio”, saludó serio, momentos antes de comenzar la plática con el hombre que recién inicia su segundo mandato, y de manera consecutiva, como cabeza de “la gran ciudad”.

¿Qué se disfruta más, la primera vez o la segunda vez como alcalde de San Pedro Sula?

(Suelta una carcajada con la que se rompió el hielo).

Yo no he disfrutado ninguna de las dos, o sea, como tal, como punto, la verdad es que es una gran responsabilidad, yo pensé mucho en postularme nuevamente, muchísimo, muchísimo, porque no es fácil... yo nunca uso el tema reelección porque a la gente no le gusta, pero es positivo, yo soy el primer alcalde reelecto (de manera consecutiva), todos trataron pero nadie había podido me siento contento, donde yo estudié había una frase en latín que dice “Labor omnia vincit” y eso significa que el “trabajo lo vence todo”.

¿Ahora qué viene para San Pedro Sula?

Bueno, la implementación del “Plan maestro de desarrollo municipal” es nuestro proyecto más ambicioso, creo que ha sido el proyecto más importante de esta administración y la implementación del mismo. Desde 1976 no se hacía un esfuerzo en la ciudad, el plan de regulación anterior duró desde 1976 a 1996 y desde el 1996 estábamos sin plan, eso había generado un atraso, la gente normalmente hablaba de 20 años de atraso y los números son exactos del 96 al 2016 son 20 años, entonces la implementación de este plan con varios componentes (ocho) es el reto más grande que tenemos, recordemos que cada gobierno puede hacer solo cierta cantidad de cosas, indistintamente que haya 10 mil cosas por hacer.

El alcalde de la ciudad industrial recibió a DIARIO EL HERALDO en su despacho.



¿Ha viajado a Tegucigalpa? ¿Qué le parece?

Muy bien, Tegucigalpa no es fácil, se ha invertido mucho, el alcalde (Nasry “Tito” Asfura) tiene su visión y tiene su estilo y la gente lo ha apoyado y eso es bueno, pero Tegucigalpa es muy difícil, muy, muy difícil, y qué me alegro yo que el alcalde haya logrado tener esa satisfacción de la gente y no es fácil, usted se puede desangrar, donar toda su sangre y se muere y dicen púchica, qué poquita sangre dio.

Hay gente que es dura y yo me alegro que tenga esa facilidad, tiene mucho tiempo, experiencia, hay mucho que aprender de él, por ahí cada quien tiene su estilo.

¿Hay competencia entre alcaldes o ciudades?

¡Uy!, la competencia es buena. Tiene que tenerle miedo a la incompetencia, con “Tito” somos buenos amigos y platicamos, hemos platicado de varios temas con él y lógicamente ellos (la capital) estaban en un momento diferente, un momento más avanzado que nosotros, verdad, hay muchos que avanzaron desde antes, el ordenamiento financiero, yo aquí no encontré nada de eso y tuve que trabajar en esa parte y la gente no lo valoró, bueno, al final lo terminó valorando.

¿San Pedro Sula ha avanzado en el tema de la seguridad?

Sí, muchísimo. El gobierno central ha hecho gran parte, pero nosotros también tenemos el “Plan local de convivencia y seguridad” en donde nosotros como ciudad nos enfocamos en materia de prevención, o sea acompañamos y hemos trabajado fuerte en el tema de la cultura, deporte, somos la capital cultural de Honduras, no hay ningún municipio de Honduras que haga tantos eventos culturales, tan grandes y del nivel de San Pedro Sula, yo quiero decirle que a los eventos culturales al principio solo iban 23 o 28 personas incluyéndome a mí, o sea que estoy dentro del conteo. Ahora hemos tenido eventos culturales de 5,500 personas en la calle, el cuarteto de la sinfónica de Múnich aquí, tocando en San Pedro Sula, hemos tenido una gran violinista (Elena Miklailova), ella es rusa pero vive en España y creo que podría ser la mejor violinista de Europa. Ha estado dos veces aquí y lógicamente les gusta el fervor, como la gente disfruta, hay una sed con ese tipo de eventos y por eso estamos haciendo la plaza de banderas que tiene el costado este del Estadio, un salón imperial para eventos culturales y en la parte norte un anfiteatro para más o menos 800 personas.

¿Esta es la ciudad más violenta del mundo?

Eeeeh... nunca lo hemos sido, es una cuestión de lobby internacional, hoy por hoy ya no estamos en la lista, se ha hecho gran trabajo ahí, nosotros nunca habíamos hecho ese trabajo y es bueno, por otro lado aquí hemos sido muy negativos, vaya a ver los índices de Costa Rica a ver si son tan públicos como dicen, es una cuestión de manejo, yo creo que la gente no ha logrado entender, nosotros no tenemos que esconder, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo positivo, tenemos que practicar la alegría el amor, la pasión, la disciplina, la solidaridad pero practicar, no platicar.

¿La ciudad ha sido golpeada por la violencia, con actos vandálicos?

(Su semblante cambió de inmediato, se vuelve a poner serio y frunce su ceño).

Sí y no ha sido golpeada por los sampedranos. Eso es bien importante... Bulevar del norte, el peaje, la gente de la López Arellano, de Choloma, bulevar del Este, la gente de La Planeta, de la Lima, sur, Calán y Villanueva, San Pedro Sula no se ha metido mucho en esos líos, no digo que no hay, la gente que nos manchó la Plaza Mundialista, que es un homenaje para la selección, ¿quién se puede pelear con la selección?, ¿quién?, es como pelearse con su abuelita.

Fue la gente de Choloma la que manchó, o sea, y cuando yo le digo que la vaca es blanca es porque tengo los pelos en la mano... pero entendemos que esa gente, pobrecita, no va a llegar a ningún lado nunca, yo cuando miro alguien que no respeta el orden, está destinada al fracaso, no me da pesar, hay que seguir.

En San Pedro están preocupados por trabajar, porque aquí sí el que no trabaja no come, aquí hubieron unos empleados que unos a la bulla y otros a la cabuya, no venían a trabajar porque decían que no sé qué... los despedimos. Del partido que sea los estamos despidiendo porque tienen que trabajar.

¿Cómo está el tema de infraestructura?

Ha sido un enfoque fuerte, hemos realizado una estrategia de inversión en obra pública de tres componentes importantes: gobierno central, gobierno local y empresa privada mediante la plataforma de las asociaciones público privada, entonces estamos invirtiendo en cuatro años 5,000 a 5,400 millones de lempiras, eso nunca antes se había hecho, de hecho nosotros como ciudad solo con fondos municipales invertimos más que cuatro gobiernos

Impresiónate porque antes se invertían entre 100 y 250 millones por año, entonces se invirtieron 800 a mil millones en cuatro años y solo el 2015 invertimos mil millones y en 2016 también, más la estrategia con el gobierno central que nos ha ayudado, solamente el segundo anillo es una inversión de 22 millones de dólares, es decir 500 millones de lempiras más, lo que tenemos con el siglo XXI que mucha gente no comprende el concepto, pero sí se beneficia de las obras y todo es con fondos que aporta la población porque así funciona el gobierno.

¿Tiene endeudada a la ciudad?

No, tenemos una prohibición por la situación económica que tuvimos en el pasado, tenemos una prohibición de endeudamiento, entonces todo lo hemos hecho con un esfuerzo, ordenamiento, ajustar el gasto, con ser más eficientes... yo espero que en este nuevo gobierno me quiten esa restricción de endeudamiento porque el endeudamiento es un crecimiento, una ciudad es como una casa, nosotros no hacemos la casa bloque por bloque muy difícilmente, pedimos un préstamo al banco, hacemos la casa y luego lo cancelamos con nuestra fuente de pago; las ciudades son iguales, las grandes infraestructuras de las ciudades no se hacen de contado, se hacen mediante financiamiento, igual las empresas piden financiamiento, el problema sería que yo pido un préstamo y no lo use para lo que lo pida o no lo pueda pagar, pero lo que nos dan los bancos es un tema de un análisis financiero, tiene capacidad de pagar o no.

¿Está dejando en evidencia a las antiguas administraciones?

Mi punto es que cada alcalde hace lo que mejor puede y cada alcalde tiene un avance de acuerdo a su capacidades y esfuerzos, eeh, cada momento es diferente.

¿Tiene Calidonio aspiraciones políticas más allá de la Alcaldía?

No, no, eso son temas pantanosos, yo estoy enfocado en San Pedro Sula y si me tocara... me dicen diputado, les digo me gusta lo que estoy haciendo y ahorita pedí la oportunidad y me postulé, trabaje en eso, yo creo que en San Pedro Sula, si resolviéramos todo, estamos influyendo en el 40% del ingreso de Honduras y de manera indirecta en un 23% adicional, si hacemos un gran trabajo en San Pedro Sula, nuestra contribución llegaría en 63% del ingreso de Honduras, así como si nos va mal nos va mal en todo, entonces estamos asumiendo este reto con responsabilidad.

¿Y en turismo, cómo va San Pedro Sula ?

Hemos visto cómo el gobierno de la república, y lo digo con orgullo, ha logrado vender positivamente Honduras en el mundo, entonces yo he dicho cómo vamos hacer nosotros para ayudarlos, “Plan maestro de desarrollo municipal” y llevando a San Pedro Sula a una smart city, ciudad inteligente.

¿Smart city?

Yo recibí un editorial cuando dije ciudad inteligente que decía “San Pedro Sula, ciudad inteligente, ja, ja, ja...” y cuando leí el editorial me dio pena por esa persona porque no sabía de lo que estaba hablando, hoy por hoy lo de smart city es una realidad. Tenemos 50 intersecciones completamente inteligentes y centralizadas, un centro de movilidad urbana único en Centroamérica y el caribe, 50 puntos de Internet gratis en la ciudad y vamos en estos cuatro años a llegar a 250 más, la ciudad inteligente no es más que ordenarnos y que ciertos dispositivos nos ayuden.

Nosotros estamos por construir el futuro, San Pedro Sula es importantísima. San Pedro Sula no quiere un alcalde de puro verbo sino de acciones y venimos de esa parte, soy político y a mucha honra, pero no soy tan político como lo normal, me dedico más que todo a trabajar en un enfoque empresarial, que es lo que la ciudad requiere, más técnico con resultados.

Usted le subió al peaje, nadie lo había hecho...

Mire, cuando nosotros le subimos al peaje fue un caos, pagaba seis lempiras la gente y toda la prensa decía 100% de aumento, ¡uy hombe! 100%... y es cierto, pero 100% de seis pesos son seis pesos... Pero bueno, nadie dijo que es el peaje más barato de Honduras porque 12 pesos y 19 pesos... pero bueno, nosotros tomamos la decisión con hidalguía... pero fíjese, fue un relajo, yo lo entiendo que la gente no entienda, pero ahora que miran las obras...

¿Aquí se inauguran las obras?

No es nuestro estilo inaugurar obras, no digo que este mal solamente no es mi estilo.

¿Qué le falta a San Pedro Sula ?

Más trabajo, tiempo para avanzar, pero vemos que hemos avanzado bastante estos cuatro años y le doy gracias a Dios y a la gente que reconoció que eso nos da chance de avanzar, hay varios temas.

