Carlos Restrepo aún no encuentra su 11 con Olimpia

El técnico colombiano Carlos Restrepo no logra encontrar el mejor nivel del Albo. Para hoy se anuncia la titularidad de Nico del Grecco y Jaime Córdoba.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El síndrome de la seguidilla de juegos también ataca a planteles numerosos como el de Olimpia, que esta noche recibe a Honduras de El Progreso con la misión de hacer olvidar el amargo empate ante Motagua y empezar a complacer futbolísticamente el paladar de su gente, que llega poco al estadio, pero reclama masivamente en redes sociales.

Carlos Restrepo anuncia al menos dos variantes en el 11: el debutante defensa argentino Nicolás del Grecco y el volante colombiano Jaime Córdoba, quien apenas suma 20 minutos en Liga Nacional.

A mitad de la primera vuelta el León no termina de convencer a sus parciales y sus refuerzos apenas han jugado. El inicio del Clausura ha sido prácticamente una calca del comienzo del Apertura, los dos torneos de la mano del entrenador colombiano que se coronó en 2010 y en 2017 ganó la Concacaf League: en el ejercicio pasado sumó ocho puntos en cinco fechas (en este acumula nueve) y tampoco le gustaba a la gente del Rey León.

Y mientras óscar Salas hace un mea culpa y acepta que “nos falta, la gente espera que demos más y estamos en deuda, insatisfechos”, el análisis de Julio Núñez, director de deportes de Emisoras Unidas, establece que “Restrepo está llegando a una instancia clave para resolver titularidades y suplencias, pero, sobre todo, un funcionamiento armónico que permita vencer y convencer”.

En un mar de vacilaciones

Aunque el León de Carlos Restrepo no perdió, las opiniones no lo respaldan: “Todavía no termina de despegar”, asegura Mauricio Kawas, de Todo Deportes; “sigue dejando muchas dudas”, agrega Kilvet Bertrand, de Vistazo Deportivo.

Y Julio Núñez refuerza su teoría: “Para la construcción definitiva del equipo, el DT sabe que cuenta con piezas que le aseguran el ‘buen pie’ que siempre ha caracterizado a Olimpia (Mejía, Rodas, Moya, Reyes, Chirinos), pero debe apresurar la adaptación definitiva de los fichajes Ovalle, Del Grecco y Córdoba para que la obra pueda contemplarse terminada.