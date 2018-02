Cantante Lana del Rey, "nerviosa" tras el arresto del hombre que quería secuestrarla

Nueva York, Estados Unidos

La cantante Lana del Rey rompió en llanto durante un concierto y dijo que se sentía nerviosa después de que la policía arrestó a un sujeto que presuntamente quería secuestrarla.



La artista de 32 años, conocida por su melancólico pop barroco, dijo que se sentía "un poco más sensible de lo que pensaba" al comienzo de un concierto en Atlanta la noche del lunes.



"Me sentía muy bien y de pronto me puse un poco nerviosa justo cuando subí al escenario", expresó la artista, limpiándose las mejillas con sus manos y paseándose por el escenario. El público le expresó su respaldo al unísono.



"Solo quiero decir que estoy muy feliz de estar con ustedes y si estoy un poco frágil, solo tengan paciencia", añadió.



La cantante se refería a un incidente que ocurrió poco antes de un concierto el viernes en Orlando, donde la policía arrestó a Michael Hunt, de 43 años, luego de detectar que había publicado mensajes amenazantes en las redes sociales.

Hunt fue arrestado cerca del lugar del concierto, portando una entrada y un cuchillo, detalló la policía.



El hombre fue detenido por intento de secuestro con un arma y acoso agravado con una amenaza creíble, indicaron los documentos de la corte.



En su cuenta de Facebook, Hunt dio muestras de una obsesión permanente por Del Rey, mezclada con advertencias apocalípticas sobre el mundo y su indignación por un grupo de ciclistas nudistas.



El hombre además publicó la canción "I Still Love Him" (Todavía lo amo) de Del Rey e insinuó que el tema se refería a él.



"Te amo tanto Lana (...) No puedo esperar para volver a tus brazos en unos días", escribió Hunt. Todos sabrán en el concierto "quién soy cuando llegue".