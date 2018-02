Renuncia Douglas Munguía el director técnico del Real Sociedad y lo sustituye David Fúnez  

El martes llega Douglas Munguía a los entrenos para despedirse de la plantilla de jugadores. La sesión despega a las a las 7:30 am. Foto: EL HERALDO

Douglas Munguía ya no es el técnico de Real Sociedad y su lugar ahora es ocupado por David "Chavo" Fúnez, quien llegó como su asistente en el actual torneo Clausura. Munguía no soportó la presión y decidió renunciar de su cargo por los malos resultados.



"Este día el profesor Mungía renunció ante la junta directiva, tomó la decisión de dejar el equipo, por la tarde la directiva me comuinicó que a partir de ese momento sería el técnico oficial de Real Sociedad, no sé si voy de titular o interino, lo importante es sacar los resultados, si eso pasa termino el tornero de lo contrario traen otro técnico", explicó Fúnez.



Y agregó. "Tengo la capacidad para sacar a Real Sociedad adelante por eso acepté el reto, cada entrenador tiene su ilusión, la mía es llegar a la final y ganarla, aunque lo importante ahorita es sacarlo de la incómoda posición en la que se encuentra".

Real Sociedad se encuentra en el frío sótano en el vigente certamen con apenas un punto de 15 posibles. En la tabla acumulada comparte con Honduras Progreso y Platense con 23 unidades en zona de descenso.



"Soy una persona positiva, sobre todo porque el el Club hay suficiente equipo para lograr el objetivo, por eso tomé la decisión de aceptar el reto. Hay un plantel de 36 jugadores, todos están disponibles para sacar al equipo adelante, vamos a trabajar para sacar el mejor once para comenzar a ganar", reiteró.



Sobre las exigencias de la cúpula dijo. "La directiva me pidió sacar al equipo a flote, estamos en la mejor disposición de hacerlo con la ayuda de los jugadores se va a lograr, necesito entrega y disciplina en el grupo".

Cabe resaltar los logros que obtuvo el técnico siendo parte del Real Sociedad:

Douglas Munguía con Real Sociedad



Apertura 2017-2018

7 juegos: 4 ganados y 3 perdidos

Clausura 2017-2018

5 juegos: 4 perdidos un empate

Resumen: 12 juegos: 4 ganados y 7 perdidos y un empate



Salvó al Vida

Fúnez es querido en el Vida porque en el torneo anterior salvó la categoría al sumar 26 puntos, mientras que Social Sol se quedó con 24 y ahora pretende repetir con el "Gigante del Aguán" que está tocando fondo.



"Estoy acostumbrado a este tipo de retos con el Vida tuve una bonita experiencia, logré salvar la categoría, la direfencia es que en Real Sociedad hay mejor equipo y muchos partidos por disputar, en el tema del descenso hay cuatro equipos involucrados y eso hace más compleja la situación, será una lucha ardua", advirtió.



Los aceiteros reciben este miércoles a Marathón a partir de las 3:00 pm."Tenemos una prueba de fuego el miércoles contra Marathón, luego visitamos al Vida el domingo, creo que todos los partidos en estas instancias son finales, vamos a encarar cada partido con responsabilidad y entrega".



Calderón llega como asistente

Fúnez adelantó que sus asistente técnico será Ramón Arnoldo "Pollo" Calderón. "Con él tengo mucha confianza para hacer un buen trabajo, todo el cuerpo técnico se queda sólo integra Calderón que es de mi plana confianza".



