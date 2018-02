Sectores que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico este martes 6 de febrero debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en los circuitos SUY-L256, SNC-L357, CAR-L389, NCO-L364, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 10:00 AM y de 3:50 PM a 4:00 PM en Distrito Central

Residencial Maya

Colonia La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Colonia 13 de Julio

Colonia El Molinón





De 8:00 AM a 4:00 PM en Distrito Central

Villas del Molino

Lomas de la Florida

Colonia Santa Margarita

Final de bulevar Moarazán

Colonia 21 de Octubre

Sector "A" colonia Izaguirre

Entrada colonia San Miguel

Colonia Los Girasoles

Colonia La Joya

Barrio El Rincón

Colonia Villa Delmy

Colonia Modesto Rodas Alvarado

El Sitio

Salida a Valle de Ángeles hasta el Km 8

El Sitio

Colonia Santa María

Residencial Santa Lucía

Aldea El Chimbo y zonas aledañas

De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán Ruinas

Aldea Sesesmiles

Aldea Las Delicias

El Cisne

La Zona

Las Flores

Agua Buena

Colón Jubuco

Salitrón

El Quebracho

El Cedral

San Lucas

Unión Cedral

Porvenir

Barbasqueadero

Nueva Armenia

Santa Rosita

Carrizalón

Carrizalito

Agua Caliente

San Antonio

El Triunfo

Río Blanco

El Caobal

Agua Fría

Agua Sucia

Agua Buena y caseríos cercanos.



De 8:30 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

El Hobo

El Zapote

La Cañada

Terreritos

Tocorrostique

La Quesera

La Danta



De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Macuelizo

Pinabete

Azacualpa

Loma Alta

Laguna Verde

Joconales

Nueva Frontera

Casa Quemada

Agualote

Las Pilas

Piladeros

Trascerros

San José de Tarros

Cunta

Las Varras