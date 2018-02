Johnny Palacios puede seguir jugando con el Olimpia, según Fenafuth

Tegucigalpa, Honduras

Ante este situación que vive el futbolista Johnny Palacios, las autoridades de la Fenafuth fueron muy claras en asegurar que el defensor puede seguir con su vida futbolística normal hasta el momento, ya que la FIFA aún no bloquea su participación con su club o la Selección.



"Los que se abrió fue un procedimiento disciplinario en FIFA y en este momento no hay ninguna medida cautelar. El jugador continúa con su vida deportiva normal, va seguir jugando con su club y en caso de ser requerido puede ir a la Selección Nacional, no hay ninguna suspensión", aseguró José Ernesto Mejía.

El secretario general de la Federación agregó que "el Comité Disciplinario de la FIFA no tiene fecha definida para la próxima reunión. Probablemente puede ser en dos semana, un mes, ya eso ellos lo van a comunicar, pero el jugador tiene hasta mañana (hoy) para presentar su posición por el expediente disciplinario que se le ha abierto", explicó Mejía.

VEA: La reacción de Johnny Palacios tras resultado de pruebas doping FIFA



Además se ha dejado claro que se han seguido todas las directrices que pide la FIFA. "Tanto la Federación, como el club Olimpia siguieron todo el procedimiento correcto, ya que el informe del cuerpo médico no fue avisado, que fueron unas gotas y el jugador no lo consideró, pero tenemos todo el expediente clínico de lo que se le ha recetado. El cuerpo médico de la Selección es muy cuidadoso en eso y tienen los listados de sustancias prohibidas".



Ante una negativa en la resolución que pueda tener la FIFA en este caso, el federativo destacó que: "Tenemos la esperanza que esto salga bien, y las sanciones que establecen son una suspensión del fútbol, pero también si el jugador logra demostrar que esa sustancia entró por los ojos, lo que podría pasar es que le den una carta de represión o alguna multa, ese sería el mejor escenario. Pero en la FIFA, el doping es como un sacrilegio, eso es lo peor, pero en este caso están dando la oportunidad que el jugador pueda ser oído, que nombre su abogado, que pueda ir a la audiencia y de demostrar de como entró la sustancia al cuerpo".

ADEMÁS: Papá de Johnny Palacios lo defiende a capa y espada



La prueba se le realizó en el segundo juego de repechaje ante Australia, en Sídney, donde la H perdió 3-1. "En este caso fue en el segundo partido contra Australia, fue un laboratorio australiano certificado por FIFA. Nosotros tenemos todo el reporte médico y después de cada partido el médico de cada equipo envía un reporte con las sustancias que se le han recetado a los jugadores, pero obviamente como no estaba reportada, no se hizo. El jugador pudo considerar que unas gotas para los ojos no tiene ningún problema, pero desafortunadamente tiene un componente que está en la lista de sustancias prohibidas".