Ecuador eliminó la reelección y dio vuelta la página del correísmo

Quito, Ecuador

Ecuador decidió este domingo dejar atrás la era de Rafael Correa al aprobar en referendo la supresión de la reelección indefinida, cerrando el camino a un regreso al poder del exmandatario de izquierda en 2021.



Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE), un 64% de los electores apoyó eliminar la reelección indefinida en este referendo de siete preguntas convocado por el presidente Lenín Moreno para deshacerse de su exaliado.



Los ecuatorianos también avalaron, por un 63% de los sufragios, reestructurar el órgano creado por el exgobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supone una "descorreización" total del Estado.



"Es un golpe político y electoral para Correa, que no podrá ser candidato en 2021 (...) Termina lesionado, termina afectado, pero de ninguna manera se puede hablar del fin de Rafael Correa como actor político", explicó a la AFP el politólogo Santiago Casabe.



Minutos después de conocerse estos resultados preliminares, el presidente, que contó con el apoyo de los partidos opositores al 'correoso', celebró desde el Palacio de Candeleta la "clara y contundente victoria que ha tenido el Sí" en todo el referendo.



"La confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos", expresó Moreno, quien sostiene que la consulta servirá para "profundizar la democracia".



Por su parte, Correa felicitó en un tuit a sus militantes, alegando que "ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual".



"La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional. ¡Hasta la victoria siempre!", agregó el exmandatario, que regresará a Bélgica el próximo martes.



El referendo es el último capítulo de la ácida disputa entre estas dos figuras que impulsaron la "revolución ciudadana" hace 10 años, un movimiento de corte socialista que prosperó gracias en parte a la ingente renta petrolera.



La pelea derivó en una fractura en el oficialismo, mayoritario en la Asamblea Nacional, y esta victoria le podría servir a Moreno para ganar legitimidad, recomponer sus apoyos y tomar medidas económicas para reducir el abultado déficit fiscal.



Correa en Fiscalía

Los votantes también aprobaron por amplia mayoría derogar la ley aprobada por Correa, un economista de 54 años que entre 2007 y 2017 modernizó un país con fama de ingobernable, para limitar la ganancia inmobiliaria e inhabilitar a los políticos condenados por corrupción.



El exmandatario, que alega "persecución y hostigamiento" en su contra, acusa a Moreno de querer utilizar esta pregunta del referendo para inhabilitarle por la vía judicial, como lo que pasó con el exvicepresidente Jorge Glas, su gran aliado.



Según dijo a la AFP, "es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina (Kirchner, en Argentina)".



Correa está llamado por la Fiscalía a declarar el lunes por presuntas irregularidades en una millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.



"La principal pregunta es sobre la corrupción, que significa la muerte cívica, y eso le puede excluir de toda la política si tiene una condena como parece que puede ocurrir", explica a la AFP el politólogo Simón Pachano.



El exmandatario, que acusa a Moreno de "traidor vendido" a la derecha, viene advirtiendo desde hace semanas que no descarta promover una Asamblea Constituyente con plenos poderes para eventualmente destituir a Moreno y redactar una nueva Carta Magna.



"Si saca alrededor de 30% a 35% de la votación se puede considerar que es un triunfo de él porque es una votación sólo de él, cuando la votación del Sí es de todo el resto, no sólo del presidente Lenín Moreno (sino también de sectores aliados y de la oposición)", agregó Pachano.



Estos resultados preliminares están basados en una muestra de 780.000 votos, sobre los más de 13 millones de electores convocados. Los resultados definitivos no se esperan hasta mañana lunes.