Botada millonaria compra de software en la ENEE

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sigue sin poder poner en operación un millonario sistema informático que hace cinco años le compró al consorcio español Indra-Sasa.

Según las investigaciones de EL HERALDO, el paquete adquirido para mejorar la eficiencia y transparencia operativa y comercial del sector energía, a esta fecha ya tiene un costo de 15.5 millones de dólares, equivalente a unos 364 millones de lempiras.

En junio de 2013, el sistema fue comprado mediante licitación a un precio de 12,987,316.01 dólares, sin embargo, para 2014 al contrato se le realizó “una adenda por un monto de 2.02 millones de dólares” y recientemente la ENEE le pidió prestado a la Empresa Energía Honduras (EEH) 570 mil dólares para intentar nuevamente ponerlo en operación.

Sin embargo, indagaciones de organismos ligados a la lucha contra la corrupción y versiones de fuentes a lo interno de la estatal eléctrica establecen que por este paquete informático ha salido tanto dinero, que actualmente su costo ya ronda la escalofriante cifra de 30 millones de dólares, o sea unos 720 millones de lempiras.

El contrato PROMEF-UEP-CB-004-2013 firmado entre las autoridades de la ENEE y los representantes de Indra -y que es público- explica que el paquete adquirido, “Suministros de un Sistema Integrado de Planificación y Gestión de Recursos Empresariales, Comercial e Incidencias para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, es un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que traía como componentes un Sistema de Gestión Comercial (SGC- inCMS), un Sistema de Gestión de Recursos Corporativos (ERP-SAP), un Sistema de Gestión de Incidencias (SGI-inGRID), una plataforma tecnológica que consiste en el hardware para la integración de los sistemas y el respectivo licenciamiento.

Esta compra que se realizó con un préstamo del Banco Mundial, y que el pueblo hondureño hoy está pagando, no le ha dejado ningún beneficio a la ENEE, por el contrario, esta empresa sigue gastando millones de lempiras en un desesperado intento por poner a funcionar el módulo inCMS, aunque sea en la parte de facturación, con el fin de entregárselo a la EEH y así lavar la compra.

Obligaciones

El contrato establece que “los sistemas indicados anteriormente deberán quedar completamente implementados y puestos en marcha, debiendo el proveedor seleccionado realizar todas las pruebas que permitan certificar el correcto funcionamiento de los sistemas y la integración de los mismos”.

A pesar de que en un oficio María Elena Quan, directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial, manifiesta que el Sistema de Gestión Comercial, el Sistema de Incidencias y el Sistema de Recursos Corporativos fue implementado de septiembre de 2013 a noviembre de 2014, actualmente solo el de Gestión de Recursos Corporativos funciona a medias, los otros dos no están en operaciones, a pesar de todas las pruebas que en los dos últimos años han venido realizando los técnicos de la ENEE.

Entre las razones expuestas por ingenieros de la estatal eléctrica consultados y que pidieron el anonimato son que no se puede ejecutar la migración de datos del sistema que operaba la ENEE a los softawares adquiridos (incompatibilidad) y también porque la estatal no cuenta con una base de datos georreferenciados.

La implementación efectiva de los sistemas requiere disponer de una red de comunicación interna que asegure la interconexión con la máxima confiabilidad y la ENEE no la tenía, precisaron.

Ante semejante gasto en un sistema informático que no le ha traído ninguna mejoría a las operaciones de la ENEE, EL HERALDO se comunicó vía correo electrónico con Áurea de Felipe Rodríguez, del departamento de Comunicación y Marca de Indra, España, primero solicitándole copia del contrato, recibiendo la siguiente respuesta: “lamentablemente no podemos satisfacer su petición dado que el contrato no es una información pública”.

En una segunda comunicación se le consultó por qué no está operando el sistema informático que le vendieron a la ENEE y su contestación se limitó a: “No nos compete a nosotros dar esta información, quizá pueda dirigirse a ENEE”.

Traslado

En el contrato que se le otorgó a EEH con el propósito de mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que lleva a cabo la estatal eléctrica, en la cláusula séptima se estableció que el inversionista operador deberá usar, actualizar, operar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, desarrollar las interfaces necesarias para la base de datos de clientes y toda la información de campo de la red de distribución para la actualización en tiempo real del sistema georreferenciado de información, y usar las plataformas que posee la ENEE y las normas del sistema de administración financiera integrada (Siafi).

Además manda a que el inversionista operador use “el sistema de Gestión Comercial que está siendo implementado por el Consorcio Indra- Sasa (sistema inCMS) para la ENEE. Así también deberá alimentar en tiempo real el Sistema de Gestión Comercial de la ENEE, para lo cual deberá desarrollar las interfaces correspondientes”.

Aprovechando esta cláusula la Empresa Nacional de Energía Eléctrica quiso trasladar el paquete a EEH, sin embargo, este fue devuelto porque no respondía a las necesidades para mejorar el proceso de lectura, facturación y cobro, por lo que el inversionista operador actualmente continúa usando el viejo sistema IBM 390 que solo es viable para facturación, y los otros procesos los realizan con parches o módulos que les permiten no parar la labor.

Justificación

Rolando Castillo, subgerente de Planificación y Gestión Comercial de la ENEE, confirmó que la migración efectiva de una cantidad de datos, la falta de una base de información georreferenciada, además de la falta de capacitación y el desface, son factores que no han permitido poner a caminar por lo menos el sistema de Gestión Comercial inCMS, que comprende cuatro módulos: el de lecturas, el de facturación, el de cobros y uno asociado la parte de atención al cliente y una plataforma de consultas.

Recordó que en lo referente al inCMS en 2016 se hizo una prueba piloto en el centro sur como en Comayagua para ver las funcionalidades de cada uno de los módulos y se presentaron “algunos problemitas” asociados a la comunicación que se corrigieron mejorando el ancho de banda requerida.

Otra dificultad fue la migración de una cantidad de datos, al trasladar toda la información contenida en el sistema básico IBM 390 al inCMS para que este cuando requiera hacer algún proceso de facturación tome el récord histórico del cliente.

No es que “nos deshacemos del 390 que es el sistema básico, sino que lo hacemos de forma paralela”.

La idea era que el nuevo software fuese el líder porque es el que quedaría definitivamente y el 390, que solo es un sistema facturador, sea el verificador, pero no se trabajó de esa forma.

Otro aspecto es que la información que recibe el inCMS tiene un formato y una estructura totalmente diferente a la información y la estructura de datos que usaba la ENEE. Además, para instalar el sistema Indra, se requiere información de una base de datos y se necesitaba una estructura determinada.

La base de datos, la historia de los clientes, cuánto consumió, cuánto facturó, cuánto pagó, toda esa información siempre la ha tenido la ENEE ya que todas las noches recibió el cartucho con la información, lo que no logró tener es toda la data en un solo bloque de esos clientes con su georreferencia, o sea la información territorial, pero esos datos ya los tiene EEH, con sus propios costos.

Sobre por qué este operador les regresó el software, Castillo explicó que en el momento tras ver las pruebas, no de todos los módulos, pero si del más importante del ciclo comercial, dijo “bueno, estamos listos” ahora necesitamos hacer un proceso de migración de toda la data para empezar el proceso, se hizo la migración, eso fue en octubre o noviembre del 2016 y arrancamos con el inCMS en ese momento.

¿Qué pasó? En un momento al meter los datos la gente de EEH dijo: “no, sigamos con el 390 hasta que no terminemos de revisar esto”. Castillo piensa que otro factor porque EEH no quiso hacerse cargo es porque en algún momento había falta de capacitación y de interés en informarse cómo funcionaba el sistema.

En cuánto a la responsabilidad de Indra de España de dejar instalado y operando todo el sistema, el subgerente manifestó: Indra argumentó “pero bueno… yo he estado haciendo ya 3, 4 o 5 migraciones y yo veo que nadie quiere arrancar esta situación.

EEH dice que no ahorita y la ENEE dice que no puede tomarlo porque ya es EEH entonces yo ya hice 5 migraciones entonces yo ya no voy a hacer más migraciones porque yo no puedo andar a echar el sistema si no está migrada toda la data”. Pero ahora EEH está laborando con Indra de Colombia y de Panamá porque la idea es implementarlo y reimplantarlo en junio.

El inCMS como sistema de frente no está operando, solo está como verificador. Es el 390 el que está de frente, es el que está facturando, el proceso no se ha parado, añadió.

Sistema inGRID

En cuanto al Sistema de Gestión de Incidencia (inGRID, Castillo expresó: no sé qué fue lo que pasó, porque hubo una oficina en el centro-sur en que se entrenó el personal, estuvo trabajando, se desarmó esa oficina, no sé qué pasó con eso del Sistema de Incidencias, no sé por qué se desarmó eso, no sé por qué no se siguió, ahí sí que no tengo ni la más remota idea, pero sí totalmente claro eso, no sé siguió trabajando, no sé qué paso ahí.

Yo no entiendo porque yo fui a ver y había 5 operadores estaban trabajando, atendían a la gente todo el tiempo con llamadas de teléfono y de repente no sé qué fue lo que paso.

En caso de que no se logre instalar el millonario sistema informático y la ENEE tenga el inCMS solo como un software de consulta, habría sido como comprar un Ferrari para correrlo en las calles de Tegucigalpa, reflexionó Castillo.