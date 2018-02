Hondureña denuncia que su caso no avanza por su estatus migratorio  

Redacción

Nueva York, Estados Unidos

Un hondureña lleva más de seis meses lesionada tras ser atropellada por un imprudente conductor, sin poder hasta ahora recibir justicia.



La joven, madre de dos niños, identificada como Glenda Escobar es beneficiaría del programa DACA; sin embargo, teme ser arrestada o deportada si acude a la policía.



El accidente se registró el pasado mes de junio, en la ciudad de Nueva York, cuando la joven guardaba unas cosas en la cajuela de su vehículo y un conductor imprudentemente la atropelló.



El incidente quedó registrado en video y claramente se observa como el vehículo no se detiene y arremacha el cuerpo de la joven hondureño contra el vehículo aparcado.



"Que se haga justicia, que no quede así...esa persona anda en la calle", dijo la joven lamentando que la policía no ha investigado oportunamente el caso, según una entrevista que dio a Univisión.



Las heridas de Escobar fueron en las rodillas y la espalda, por lo que ya se ha sometido a dos cirugía en sus extremidades y tiene programada una más para su espalda, ya que las lesiones le dificultan caminar.



Tras dos cirugías la joven apenas puede caminar.

Una persona corre solo segundo antes de que el vehículo atropelle a la hondureña.



La policía no ha investigado el caso, pese a que se identificó al chofer y no hay razón por la que aún no lo arrestan, dijo el abogado de la hondureña.



En su defensa, la policía solo alega que no se puede ver al conductor en el video.



Escobar teme que la "pueden arrestar por mi estatus migratorio y por eso no se me hará justicia".

