Aarón Díaz posa en minishort y muestra abdomen de acero

Miami, Estados Unidos

Aarón Díaz deleitó a sus miles de seguidoras en redes sociales publicando unas fotografías en las que deja al descubierto su tonificado cuerpo.

El actor no solo mostró lo noble que fue la madre naturaleza con él, sino también sus habilidades de escalador.

Así como lo lee, Díaz posó para el lente de la cámara mientras subía un árbol de coco logrando así cautivar a sus seguidores que no pararon de comentar y halagar su imagen.

El actor mostrando que no le teme a las alturas.



"Hay que ganarse el desayuno en la selva... gotta earn breakfast when you are in the jungle ;)", escribió el también músico.

En otra de las fotos Aarón aparece nadando en una cascada de Puerto Vallarta, México, donde actualmente se encuentra pasando un buen rato.

Por último, en una tercera imagen posa muy sensual mostrando su ejercitado cuerpo y asegurando que Vallarta es uno de sus lugares preferidos.