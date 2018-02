Super Bowl: todo lo que tienes que saber sobre el gran evento de esta noche

Minneapolis, Estados Unidos

Las cifras marcan el Super Bowl, la final del campeonato profesional de football americano, que enfrentará a New England Patriots contra Filadelfia Eagles el domingo en Minneapolis, Minnesota.

En el terreno de juego

El mariscal de campo de New England, Tom Brady, y el entrenador principal, Bill Belichick son los primeros en jugar ocho ediciones del Super Bowl.



Brady se convertirá en el decano de jugadores de campo, no anotador, a los 40 años de edad en participar en una final de la NFL. Ya es el mariscal de campo más exitoso con cinco títulos.



. Nueva Inglaterra jugará por décima vez en su historia el Super Bowl, récord de participación. Los Patriots han ganado cinco veces y pueden, si tienen éxito, alcanzar a Pittsburgh (6) como los equipos con más títulos.



. Filadelfia, que jugará por tercera vez el Super Bowl, nunca ha ganado el título, al igual que otros 12 equipos de la NFL.



. Será solo el decimotercer enfrentamiento entre New England y Filadelfia. Los Eagles llevan siete triunfos a seis en el balance de sus enfrentamientos.



. El doblete, o "back to back" en la jerga de la NFL, ha sido hecho solo ocho veces, la última vez por New England que, en febrero de 2005, había retenido el título de Filadelfia conquistado un año antes.



. Tom Brady tiene un salario anual de 20,5 millones de dólares, lo que lo convierte en el 14º jugador de la NFL mejor pagado.



. Sustituto al comienzo de la temporada, su homólogo de Filadelfia, Nick Foles, gana 5,5 millones de dólares.



Desde su debut en la NFL, Brady se ha embolsado 197 millones de dólares en sueldos. Según la revista Forbes, también recibe ocho millones de dólares al año gracias a sus contratos como socio y en publicidad.



. En comparación, la bonificación pagada a los ganadores palideció: cada jugador de Nueva Inglaterra recibió 107.000 dólares después de su coronación en 2017, los perdedores recibieron 53.000 dólares.



Al medio tiempo

El tradicional espectáculo de medio tiempo es promocionado como el concierto más seguido en el mundo: Los artistas -Justin Timberlake este año- no reciben un anillo, pero ven las ventas de sus álbumes explotar la noche de su actuación.

El show de la diva pop Lady Gaga en 2017 se tradujo según Nielsen Music Institute en 150.000 ventas de álbumes y sencillos en plataformas de descarga el mismo día.



Alrededor del partido

. El precio promedio del boleto para asistir al Super Bowl es de 5.700 dólares.

El US Bank Stadium, un estadio de vanguardia inaugurado en 2016, donde normalmente juega el equipo de la NFL Minnesota Vikings, tiene una capacidad de 73.000 espectadores con palcos disponibles a 279.000 dólares (223.300 euros) en el sitio de reventa de StubHub.



. La audiencia promedio en los Estados Unidos del Super Bowl anterior fue de 113,7 millones de espectadores, o el 73% de la cuota de mercado.



. El comercial de televisión de 30 segundos se ha negociado a 5 millones de dólares, o 166.667 por segundo.

Según Ad Age Datacenter, los diferentes anunciantes gastarán 419 millones de dólarespara transmitir sus anuncios antes, durante y después del juego. Según el mismo instituto, desde el primer Super Bowl en 1967 se han gastado en comerciales de televisión 5,4 mil millones de dólares!



. 1,35 mil millones de alitas de pollo y 51,7 millones de cajas de cerveza se consumirán el domingo en todo Estados Unidos. Las entregas de pizza en casa serán unos 350% superior a un domingo normal.



. El Super Bowl anterior fue el tema de 27,6 millones de tweets y 240 millones de comentarios y me gusta en Facebook.