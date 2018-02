El clásico 235 se juega este domingo en busca del liderato

Deportes

Tegucigalpa, Honduras

Los capitalinos llevaban mucho tiempo esperando por ver fútbol en el Estadio Nacional y por fortuna este domingo se juega el clásico entre Olimpia y Motagua.



Hoy a las 4:00 PM se revive la eterna rivalidad entre Azules y Blancos, entre águilas y Leones. Y es que quedaron algunas heridas del torneo pasado porque fueron los motagüenses los que eliminaron al Olimpia en la semifinal.



Uno de los principales ingredientes que tiene este partido es que el colombiano Javier Estupiñán, un ex-Merengue, se reencuentra con la feligresía olimpista.

Todos están a la expectativa por si Estupiñán le anota a su ex. “Ahora estamos en Motagua, sabemos que si anotamos lo vamos a celebrar, esperamos pues con la bendición de Dios nos dé esa posibilidad”, dijo el delantero colombiano.

La Barbie Diego Vázquez muy posiblemente hará algunas variantes en relación con el partido anterior.



Motagua es el actual monarca del campeonato y no quiere regalar ningún punto. Los Azules siguen invictos y planean continuar así.



Olimpia no ha comenzado el torneo como se esperaba ya que algunos de sus refuerzos comienzan a acostumbrarse al equipo. A pesar de estar unos puntos abajo que el Motagua en la tabla de la clasificación, el atacante Michael Chirinos asegura que “los clásicos a veces no dependen de cómo estemos en la tabla, el nivel de cada equipo, sino que aquí todos queremos dar lo mejor y buscar ganar”.



“Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí no hay favorito, uno siempre trabaja para dar el máximo. Hay que estar concentrados y cometer menos errores”, expresó el portero Harold Fonseca.



El clásico capitalino en su edición 235 estará bajo el mando del silbante Melvin Matamoros y sus asistentes son Óscar Velásquez, Walter López y José Ramírez.

Lea además: Marathón 1-1 Real España así terminaron en el Yankel