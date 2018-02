Isabel Coixet se lleva los Goyas a Mejor película y Mejor dirección con "La librería"

Madrid, España

La directora barcelonesa Isabel Coixet cosechó su triunfo más personal este sábado en la gala de los Goya, al llevarse los premios a mejor película y mejor dirección con "La librería", su particular tributo al mundo de los libros.



Junto con el premio al Mejor guión adaptado, Coixet sumó tres estatuillas en la gala.



Los galardones le endulzaron la noche a esta cineasta de 57 años, que con su película estaba nominada en 12 categorías.



El drama histórico "Handia", rodado en vasco y nominado en 13 apartados, entre ellos el de Mejor película, se llevó 10 estatuillas.



"Voy a acabar siendo muy humilde", ironizó Coixet al recibir el premio a la Mejor dirección. "Igual me lo merezco y todo", añadió.



La cineasta dedicó los premios a su hija Zoé y a su madre, presente en la sala, pero también "a toda la gente que todavía compra libros, que abre librerías, que ama el cine".



Isabel Coixet apostó fuerte por esta cinta, ambientada a finales de los años 50 en un bucólico pueblo costero de Inglaterra y con un casting de altos vuelos, que además de Emily Mortimer (The Newsroom, Match Point) contó con Patricia Clarkson (House of Cards) y Bill Nighy (Harry Potter).



La película es una adaptación de la novela homónima de Penelope Fitzgerald, publicada en 1978. Su heroína es una librera viuda de un soldado caído durante la Segunda Guerra Mundial, que decide rehacer su vida abriendo una librería en el pueblo.



Su objetivo es loable y aparentemente inocente, más allá del pequeño escándalo que causa, en un lugar tan conservador, su decisión de vender la novela "Lolita" de Nabokov.



Pero por encima de todo, su empresa choca con la oposición de Violet (Patricia Clarkson) y sus allegados. Frente al establishment local, sus apoyos se limitarán a una avispada niña que trabaja para ella y un anciano viudo (Bill Nighy), recluido en su mansión desde hace décadas.



Planteada la pugna, la trama avanza impulsada por personajes binarios: la librera, presentada como un personaje angelical y dotado de una fuerte determinación ante las adversidades, y Violet, cruel, altanera e insensible.



"Es una historia muy pequeña pero que contiene muchísimas cosas de las que yo pienso de la humanidad", explicó Coixet cuando presentó el filme.



"Tiene un mensaje de coraje, de que a pesar de todas las dificultades, uno tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer".



La apuesta de rodar de nuevo en inglés le salió bien a Coixet. La cineasta ya rodó en esta lengua otros títulos destacados de su filmografía, como "Mapa de los sonidos de Tokio" (2009) o "La vida secreta de las palabras" (2005), un filme de corte intimista que le valió en su momento los Goyas a la mejor película, mejor dirección y mejor guión original.

