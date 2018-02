Niño sobreviviente de masacre: “Mami, mi papi está muerto”

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Dos familias hondureñas se vistieron de luto el viernes tras cometerse una sangrienta masacre en el barrio El Carmen de Siguatepeque, Comayagua.

Tres personas a bordo de un vehículo fueron interceptadas por desconocidos, quienes les propinaron una ráfaga de disparos.

Uno de los infortunados fue identificado como Luis García de 27 años y los otros dos ocupantes respondían a los nombres de German Melgar (34) y Jennifer Rosalie Gonzales Ramírez (19).

Los fallecidos fueron trasladados a la morgue capitalina, donde se les realizó la respectiva autopsia.

Desconsuelo

A Luis García se le conoció por ser un joven trabajador, creció en medio del ajetreado ritmo de los mercados capitalinos y disfrutó su niñez entre el trabajo y las potras callejeras. Hoy su familia lo llora amargamente.

Los criminales le quitaron la vida frente a su pequeño hijo y fue él quien en medio de lágrimas alertó a su madre.

“Mami, mi papi está muerto”, dijo el menor tras tomar el celular de su papá y llamar a su madre. El pequeño bajó del vehículo y esperó en un negocio local a que su madre lo recogiera.

Se conoció que al escuchar los disparos, el niño se tiró al suelo del vehículo y afortunadamente salió ileso del ataque.

“Mi hijo era una persona buena, yo le di buena educación”, sollozó su acongojada madre, mientras pide consuelo divino.

Las otras dos víctimas, German y Jennifer, eran esposos, ambos originarias del municipio de Taulabé. El padre del fallecido dijo que su hijo habría contratado a Luis para que lo llevara al hospital a quitarse unos clavos quirúrgicos que le pusieron tras una herida de bala días antes.

“Solo me dijo, ‘papá ya voy a venir, me iré a quitar estos clavos y regreso, siga trabajando en la puerta’, luego ya me enteré de la noticia”, confirmó el señor.

Este sábado, únicamente el cuerpo de la fémina fue retirado de la morgue por sus familiares.

