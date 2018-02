Charlie Puth revela detalles de su intenso romance con Selena Gómez

Los Ángeles, Estados Unidos

El cantante estadounidense Charlie Puth rompió el silencio y reveló cómo fue su breve romance con Selena Gómez.



Durante una entrevista para la revista Billboard habló de la estrecha relación que se originó al grabar juntos el famoso tema 'We Don't Talk Anymore', pero no dejó de lado las intensas emociones que experimentaron durante su compromiso.



"La verdad es que llegué a una situación que me estaba volviendo loco. Voy a tratar de expresarlo de la mejor forma posible: no es que yo fuera la única persona que ella tenía en mente en esos momentos. Y yo sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo, al terreno en que me estaba metiendo", expresó.

De igual manera dejó claro que "aunque fue algo muy breve, pequeño", "fue algo intenso" que lo dejó "marcado".



Charlie Puth y Selena Gómez tuvieron un breve romance hace dos años. Luego ella inició un romance con The Weeknd y meses después oficializó su reconciliación con el canadiense Justin Bieber.