Rubilio Castillo: "Espero que el mejor sea Motagua"

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Rubilio Castillo está recargando las pilas porque se viene el clásico y Motagua necesita a sus mejores hombres. El 9 está motivado ya que quiere seguir enamorado del gol y el clásico le viene bien.



En una entrevista para el programa Nuestro Nido, el delantero comentó que quiere convertirse en el goleador histórico del Azul: “Me llena de alegría por todo lo que me ha costado desde que llegué. Los primeros seis meses fueron inolvidables, pero todo lo que pasa en la vida nos deja una enseñanza.

Este récord creo que tenía más de 30 años. Mi objetivo es ser campeón y me siento feliz de estar luchando por establecer un nuevo récord de goleo”.

Artillería pesada...

En materia de goles, Roruca expresó cuáles son sus goles favoritos de los 68 que ha marcado con la elástica del Ciclón.

“Es difícil de tantos que he hecho en mi carrera, el primero fue contra el Victoria, Irvin Reyna me mandó el pase filtrado y le pegué antes de la media luna, fue un golazo. También hubo uno contra Olimpia, pase filtrado, le gané la espalda a los defensas y se la metí a Donis Escober. Pero el mejor es el de la final contra Real Sociedad porque fue el de la Copa 13”.

Y es que a Rubilio se le eriza la piel con solo pensar que puede dejar una marca, “es un orgullo para mí pelear por el liderato de goleo, infinidad de jugadores pasan por el club, pero son pocos los que dejan su huella. A raíz de este deporte lo he logrado y no es fácil por lo que empecé en el club, pero me fui adaptando y me siento dichoso de poder estar aquí”.

En cuanto a la celebración de sus goles, reveló que lo hace con un corazón por sus seres queridos. “Es para mi familia, mis hijos, mi esposa Angie, a quien le acabo de pedir matrimonio. Llevamos buen tiempo juntos, tenemos una relación estable”.

Palpita el derbi de mañana

El clásico se vive como una fiesta en Motagua, Rubilio ha estado presente en los momentos más gloriosos de los duelos entre Motagua y Olimpia. “Contra Olimpia son partidos especiales, es un clásico. El aficionado me encuentra y me dice que perdamos todos los partidos menos ese. Es un juego diferente, espero que vayamos a disfrutar”, manifestó.

El 9 admitió que disfruta cada enfrentamiento contra el Albo, equipo al que eliminaron en la semifinal pasada. “Estoy muy motivado, alegre, nadie se lo quiere perder. Si me toca entraré alegre, es un juego especial. No prometo goles, pero sí entrega y sacrificio. Voy a jugar con todo y así es como vienen los goles. Espero capitalizar la que me quede. Quiero aclararles que tengo amigos en Olimpia como Michael Chirinos, Johny Palacios y Donis Escober. Espero que gane el mejor y que el mejor sea Motagua”.

Castillo es una especie de motivador en el Nido Azul, un capitán sin gafete. “Quiero ser un ejemplo a seguir, transmito seguridad al grupo porque mi mamá me lo ha inculcado. Si estás bien en tu vida personal debes mostrarlo en lo profesional. Yo bromeo mucho con los compañeros, Songó molesta también, pero en el buen sentido, al único que no molesto es a Javier Estupiñán porque está grandote ja, ja, ja”.

En cuanto a lo que les transmite el técnico en las charlas previo al clásico, reveló: “Antes de entrar al campo, Diego nos hace sentir que pertenecemos a esta institución, somos privilegiados, él sabe lo que es sentir la camisa y nos da ese sentido de pertenencia”.