Martín "Tato" García: “Lo que piensa Marathón a nosotros no nos incumbe”

Cortés. Honduras

El entrenador uruguayo de Real España, Martín “Tato” García, calificó “como un clásico más” el derbi que jugarán este sábado en el Yankel Rosenthal contra Marathón, el cual es correspondiente a la jornada 5 del torneo Clausura.



“Como un clásico más, un partido muy disputado, como fueron las semifinales; hoy estamos en otra situación, va a ser duro, tratar de seguir mejorando, así que iremos al Yankel a tratar de hacer un buen partido y tratar de ganar”, comenzó diciendo en torno al encuentro que paralizará San Pedro Sula este fin de semana.



Consultado en relación a cómo espera al Monstruo, el “Tato” indicó que “lo que piensa Marathón a nosotros no nos incumbe, tenemos pensar en lo que tenemos que hacer y la cabeza bien clara de lo que tenemos que buscar, el partido”, afirmó.



No espera distinciones en relación a medirse con un Marathón sin Mario Berríos: “Va a ser similar; si bien desearle lo mejor a Berríos, una gran carrera y profesional, muy buen jugador y tuvimos la suerte de poderlo saludar antes de su retiro, pero yo no veo mucha diferencia a lo que fue Marathón en semifinales, equipo duro y que va a ser difícil, que no da pelota por perdida”, se limitó a decir.



En cuanto a Héctor Vargas y sus constantes quejas, García garantizó que “no hablo de entrenadores rivales”dejando en claro, que su misión simplemente es “salir a buscar la victoria desde el primer minuto, haciendo un partido inteligente en todo sentido; después tratar de ser un equipo ordenado, como creo que lo venimos haciendo”.



No teme al Yankel Rosenthal...

Para Martín García un derbi “es lindo para jugarlo, ojalá lo pudiera jugar, pero ya estoy del otro lado, gordo y del otro lado, pero me gustaba jugar partidos así”, dijo en tono jocoso.



El inmueble verdolaga para el timonel charrúa es “una cancha como cualquier otra, ojalá estén las condiciones y sea un partido seguro, y que el arbitraje esté a la altura”, apuntó.



No escondió sentirse un tanto preocupado por el arbitraje, aunque prefiere centrarse en lo futbolísticos: “No me gusta hablar de los árbitros, pero a veces han pasado cosas; hay cosas que no hace falta decirlas, después lo dije la semana pasada, para esto del fútbol hay que tener personalidad”, lanzó.

Le puede interesar: Asaltan taquilla del Vida