Policía se interesa nuevamente en Robert Wagner por muerte de actriz Natalie Wood  

La policía estadounidense, apoyada en nuevos testimonios sobre el caso de la muerte por ahogamiento en 1981 de la actriz norteamericana Natalie Wood, uno de los más antiguos misterios de Hollywood, se interesa nuevamente en el marido de la estrella, el actor Robert Wagner.



Wagner, de 87 años, ha sido considerado como "persona de interés", una etapa que antecede a una designación formal como sospechoso, señaló en un comunicado Nicole Nishida, portavoz del shérif de Los Ángeles, precisando que nuevos testimonios indican "una nueva secuencia de acontecimientos" sobre las circunstancias de la muerte de Wood, un hecho que conmocionó a todo el país.



Natalie Wood, la estrella de "West Side Story", entonces de 43 años, fue encontrada ahogada el 29 de noviembre de 1981 luego de salir a navegar en un yate cerca de la isla Catalina, en la bahía de Los Ángeles, junto a su segundo esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán de la nave llamada "The Splendour".



La policía concluyó que se trató de un accidente, pero la investigación fue reabierta en 2011 luego de "nuevas informaciones importantes" proporcionadas especialmente por el capitán del yate, Dennis Davern, según el cual la pareja había tenido una disputa poco antes de que Wood desapareciera.



El capitán se dio cuenta de que la actriz no se encontraba a bordo cerca de la medianoche, y destacó que Wagner había esperado demasiado antes de llamar a los servicios de socorro.



En aquel momento la policía de Los Ángeles no encontró prueba alguna que pudiera respaldar la tesis del homicidio y la causa de la muerte fue recalificada de "ahogamiento y otros factores indeterminados".



Según un nuevo informe médico legal dado a conocer a comienzos de 2013, la pareja y Walken estaban borrachos y los hematomas que se encontraron en el cuerpo de la actriz quizás no eran accidentales.

- Nuevos testimonios -

Ahora "por primera vez tenemos testimonios que presentan una nueva secuencia de acontecimientos en el barco aquella noche", dijo Nishida.



Un testigo dijo haber escuchado gritos y ruidos procedentes de la cabina de la pareja, mientras otros testigos han mencionado una disputa entre un hombre y una mujer en la parte trasera del barco. Según ellos, se trataba de las voces de Natalie Wood y Robert Wagner, añadió la portavoz del shérif.



"Las declaraciones de estos nuevos testigos difieren de la versión original de los acontecimientos relatada por testigos precedentes, incluidas las personas que se encontraban a bordo de la embarcación", indicó Nishida.



Robert Wagner, sospechoso desde hace tiempo de no haber dicho todo sobre lo que sucedió aquella noche, se negó a hablar a los investigadores cuando volvió a abrirse el caso, argumentando haber respondido ya a todas las preguntas.



"¿Tenemos elementos suficientes como para proceder a un arresto en este momento? No", señaló Nishida. "Nos quedamos en una investigación sobre una muerte sospechosa. Sin embargo (...) sabemos que incluso los casos más difíciles pueden resolverse cuando se presentan testigos", concluyó.

