Justin Timberlake celebra su vuelta a la música por la puerta grande

De ídolo adolescente a uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos, Justin Timberlake se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes de su carrera.



Este viernes lanza su quinto álbum de estudio en solitario "Man of the Woods" --el primero en un lustro-- y el domingo protagonizará el show del entretiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos con más audiencia y cotizados a nivel publicitario en el mundo.



Su nuevo disco es, según contó el artista estadounidense, el más "personal" que ha hecho nunca.



"Está realmente inspirado en mi hijo, mi esposa y mi familia, pero, más que cualquier otro álbum que haya escrito, en de donde soy", explicó en un video difundido a principios de año a través de las redes sociales.



El título es además un homenaje a Silas, el niño de dos años que tiene con su esposa, la actriz Jessica Biel, y cuyo nombre significa "del bosque".



En canciones como "Flannel" comparte con sus seguidores su experiencia como padre.



Aunque el disco está envuelto por primera vez de sonidos country -nació en Memphis, Tennessee, hace casi 37 años-, Timberlake no abandona su característico ritmo que domina las pistas de baile.



- ¿Sin fallos de vestuario? -

El viernes por la noche celebrará una fiesta por el lanzamiento del álbum en la mansión que Prince tenía en Minnesota, uno de los artistas que "mayor influencia" ha tenido en su carrera.

El domingo será el otro protagonista de la final del fútbol americano entre los Patriots y los Eagles, cantando en el descanso para cientos de millones de telespectadores en un escenario incomparable para recordar algunos de sus mayores éxitos y dar a conocer su nuevo trabajo.



El artista ya subió a ese escenario en 2004, pero su actuación no es recordada por el dúo musical que formó con Janet Jackson, sino por dejar al descubierto uno de los pechos de la hermana del fallecido rey del pop.



Timberlake alegó entonces "un fallo de vestuario", pero el canal CBS, que retransmitió el espectáculo, fue castigado con 550.000 dólares.



A horas del gran acontecimiento, el cantante no quiso desvelar si subirá al escenario a algún invitado. La prensa especula con los integrantes de NSYNC, la extinta banda de la que era solista, y con la propia Janet Jackson.



"Haremos en este descanso algunas cosas que no se han hecho nunca", comentó durante una rueda de prensa.



"Hablando en serio, este momento ofrece la oportunidad de unir a la gente mediante lo que creo que es la mejor expresión del arte, la música", señaló.



Timberlake no presentaba un disco desde 2013, cuando lanzó "The 20/20 Experience" y "The 20/20 Experience - 2 of 2" de forma consecutiva.



Pero eso no le impidió sacar hits como "Can't stop the feeling!", una pegadiza canción escrita para la película animada "Trolls" y por la que está nominado a un Óscar.



Su paso por el cine, en donde ha centrado su atención en los últimos años, le llevó a protagonizar "Wonder Wheel", la cinta que Woody Allen estrenó en 2017.

