El Barcelona gana 1-0 al Valencia y se acerca a la final de Copa del Rey

Barcelona, España

El Barcelona ve más cerca la final de la Copa del Rey tras ganar 1-0 al Valencia este jueves en la ida de las semifinales del torneo del KO con un gol de Luis Suárez, que da ventaja a los azulgrana para la vuelta.



El delantero uruguayo cabeceó al fondo de las mallas valencianistas un pase desde la línea de fondo de Leo Messi (66).

Luis Suárez se está convirtiendo en un especialista en 'abrir la lata' en partidos complicados sumando ya ocho encuentros en los que abre el marcador esta temporada.



El duo Messi-Suárez volvió a ser la llave para abrir el candado del muro levantado este jueves por el equipo valencianista, que, sobre todo en la primera parte, parecía más dispuesto a no encajar que a hacer gol.



Sólo en la segunda parte, el equipo visitante pareció animarse a estirarse un poco más, aunque siempre de forma cauta.



Los azulgrana llevaron el peso del partido, pero se estrellaron una y otra vez en la maraña defensiva del equipo 'che', que juntó líneas impidiendo el juego fluido del rival.



El astro argentino del Barça, Leo Messi, probó pronto suerte con un disparo desde la frontal que se fue muy desviado (2).



Fue de lo poco que fue capaz de producir en la primera parte el ataque azulgrana, que ante la acumulación de hombres por el medio trató de buscar ampliar el campo por las bandas para acabar metiendo centros al área.



Incluso Messi, director del ataque azulgrana, acabó yéndose hacia las bandas para ir a buscar balones e iniciar las jugadas ofensivas.



'El Pistolero' encuentra el camino

Pero, durante los primeros 45 minutos ninguno de los dos equipos inquietó demasiado la portería contraria.



Camino del descanso, Andrés Iniesta metió un centro-chut desde la izquierda que se paseó por delante de la línea de gol, sin que pudiera llegar a tiempo Luis Suárez para empujarlo a las redes valencianistas (39).



Tras la pausa, el partido se abrió un poco al dar el Valencia un paso hacia adelante con salidas rápidas en busca de la portería contraria.



En el 52, el capitán 'che' Dani Parejo soltaba un disparo lejano que detuvo el meta Jasper Cillessen echándose al suelo.



Con un Valencia más dispuesto a tener el balón, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, decidió mover el banquillo metiendo a su fichaje estrella Philippe Coutinho.



El Barcelona fue poco a poco volviendo a tomar las riendas del encuentro y en el 66 llegó el premio.



Messi se metió hasta la línea de fondo cerca del palo para mandar un pase atrás a la cabeza de Luis Suárez, que remató solo para hacer el 1-0.



El gol cayó como un jarro de agua fría sobre el Valencia, que empezó a replegarse de nuevo, fiando la posibilidad del empate a balones largos buscando a sus dos delanteros.



A diez minutos del final, el exvalencianista Paco Alcácer, que había salido al campo por Andrés Iniesta, soltó un disparo lejano que rechazó el mete Jaume Doménech (80).



En los últimos minutos, el Barça pondría cerco a la portería rival, pero el marcador ya no se movería.



Los azulgrana viajarán la semana que viene a Valencia con una pequeña ventaja para la vuelta, aunque no podrán descuidarse.



En la otrs semifinal, jugada el miércoles, el Sevilla parece favorito tras empatar a uno en la ida, disputada en el campo del Leganés.



Alineaciones confirmadas

Barcelona: Cillessen, Vidal, Piqué, Umiti, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Sergi Roberto, Messi y Suárez.



Valencia: Jaume, Montoya, Gabirel, Vezo, Gayá, Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Andreas Pereira, Rodrigo y Vietto.