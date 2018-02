La modelo Kate Upton acusa al cofundador de Guess de acoso sexual

WASHINGTON, Estados Unidos

La súpermodelo estadounidense Kate Upton acusó al cofundador del gigante de la moda Guess, Paul Marciano, de acosar sexualmente a mujeres.



Upton, de 25 años, no citó ningún incidente específico en sus comentarios del miércoles contra Marciano, cofundador y creativo de Guess, de 65 años.



La súpermodelo, que fue imagen de la marca Guess, se convierte así en la última estrella que suma su voz a la campaña mundial #MeToo (#Yotambién) contra la conducta sexual inapropiada, iniciada el pasado mes de octubre tras las acusaciones contra el mogul de Hollywood Harvey Weinstein.



"Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como @Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #me too", escribió Upton en Twitter.



La modelo repitió la afirmación en la red Instagram añadiendo: "No debería de permitirse (a Marciano) usar su poder en la industria para acosar a mujeres sexual y emocionalmente #metoo".



Marciano fue cofundador de Guess en 1981 y es su presidente ejecutivo y director creativo desde 2015.



FOTOS: 14 famosos que contrajeron Sida



Upton, que también ha trabajado como actriz en algunas películas, está casada con la estrella del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin Verlander, y es conocida por haber aparecido en la portada de la revista Sports Illustrated.



En 2011 se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford y, más recientemente, Gigi Hadid.

FOTOS: Modelo Kate Upton realiza candente topless