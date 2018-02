Olimpia ya está en La Ceiba con la incertidumbre de jugar ante el Vida

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Olimpia ya está en La Ceiba para jugar esta noche, pero con la incertidumbre de que es posible que no se juegue si imperan las malas condiciones climáticas en la zona norte del país.

El equipo merengue se trasladó vía aérea y de esa manera evitar que los jugadores acumulen más cargas de viaje previo al clásico del fin de semana ante el Motagua. “Estamos con esa incertidumbre de si se va a jugar o no. No sabemos qué va a pasar, pero es muy lamentable realizar un viaje largo y que luego digan que no se va a jugar. Eso sería de mal gusto, pero somos trabajadores y nuestra responsabilidad es presentarnos”, indicó el portero Donis Escober.

En Olimpia se presentaron las bajas de los jugadores Carlos Will Mejía por lesión en su empeine y de Michaell Chirinos por un problema de un golpe que sufrió en el duelo ante el Marathón.

La espera puede llegar hoy a su fin para el volante colombiano Jaime Córdoba.

El cafetero expresó su alegría por la oportunidad de integrar por primera vez una convocatoria del equipo albo.

“Estoy contento de poder ser parte del grupo y a la vez poder conocer la costa del país. Estoy con ganas de jugar, debutar y sentir lo que es la liga hondureña, pero estoy tranquilo porque el grupo me ha recibido bien”, expresó.

Vida se alista por suspensión

Jaín Matute, presidente del Vida, dijo ayer que es posible que haya una reprogramación.

“Nosotros estamos esperando el jueves para ver cómo está el tiempo”. Copeco anunció 48 horas más de lluvias y alerta amarilla para el litoral atlántico.

“Vamos a esperar para pedir la reprogramación porque el clima es cambiante, esperamos que Vida tenga algo de peso como lo tiene Platense, Real España y Marathón. Esperamos que nos midan igual como midieron a estos equipos”, concluyó Matute.

