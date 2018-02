Álvaro Colom: "El trabajo de la OEA es diferente a lo que tiene adelantado la ONU"

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

La Organización de Estados Americanos (OEA) nombró al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, para liderar una mesa de trabajo en función a las reformas electorales en Honduras. Su función estará desligada del diálogo que se planifica en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según el exmandatario. A continuación su entrevista con EL HERALDO.

¿En que se basó la OEA para su llegada a Honduras?

Yo tengo bastante fresco todo el proceso electoral que se desarrolló en Honduras por ser parte de la Misión de Observación, además yo he estado muy cerca de la OEA en eventos electorales, me tienen mucha confianza y gracias a Dios siempre me ha ido bien.

¿Está al tanto de lo que se dio en Honduras a su salida con la MOE-OEA?

Sí, me he mantenido informado de lo que se ha suscitado, en gran parte por la embajada de la OEA en Honduras y por parte de la central en Washington.

¿Que ambiente espera encontrar en el país en comparación con lo que vio en su estadía anterior?

Creo que todos coincidimos en que es una situación delicada, yo diría que este llamado podría dar bastante estabilidad y tranquilidad al país.

¿En qué temas especificos se desarrollará su mesa de trabajo?

La mesa de trabajo es exclusivamente con el gobierno para tratar la reforma electoral y el fortalecimiento de la democracia en Honduras.

El presidente Hernández envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre un tema especifico de conflicto entre la Maccih y el Congreso Nacional, Almagro respondió y luego surgió su asignación.

¿Tocará el tema de la Maccih al llegar al país?

No, es estrictamente ligado a reforma electoral y fortalecimiento de la democracia y la Maccih se rige directamente al convenio que le dio origen son temas estrictamente diferentes.

¿Entonces el tema de la Maccih estará regido por alguien más?

La Maccih es autónoma se rige bajo convenio y es el secretario general, Luis Almagro de la OEA directamente que se encarga de esas actividades.

¿Ya tiene definido su equipo de trabajo, cuando llegará a Honduras?

Estamos trabajando ahorita, me han sugerido dos personas con las que he trabajado anteriormente, el lunes definiremos exactamente el equipo.

¿Entonces el lunes llegará al país, cuanto tiempo va estar?

No, sería el próximo lunes (12 de febrero) y será una estadía que va abarcar, según lo que visualizo, unos tres meses de trabajo.

¿La ONU está desarrollando un diálogo nacional va participar?

La OEA es autónoma, y conociendo como se desarrolla no entraría en ese proceso, sería duplicar esfuerzos y más con el trabajo adelantado que ellos ya vienen desarrollando no es oportuno, en todo caso si en esa mesa de diálogo de la ONU surge una solicitud respecto a las reformas electorales, entonces si la OEA brindará información de lo que observó en el proceso electoral ya que estuvimos cerca.

¿Se reunirá usted con actores como la Alianza de oposición o los demás partidos políticos?

No, mis reuniones serán exclusivamente con el gobierno de Honduras, recuerde que luego del trabajo realizado por la MOE-OEA surgieron algunas diferencias y es ahora con esta mesa de trabajo que se pueden conformar criterios enfocados en reformas electorales.