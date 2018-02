Suspenden juego entre Real Sociedad y Lobos de la UPN en Tocoa, Colón

Tegucigalpa, Honduras

El partido entre Real Sociedad y los Lobos de la UPNFM fue suspendido la tarde de este miércoles a causa de las fuertes lluvias que azotan la ciudad de Tocoa, Colón, al norte de Honduras.

El duelo estaba programado para iniciar a las 3:00 de la tarde, y era el correspondiente a la jornada 4 del Clausura de la Liga Nacional.

A causa del mal estado de la cancha, el duelo no se desarrollará, por lo que este se convierte en el segundo partido suspendido de la jornada, luego del de Marathón vs Juticalpa en San Pedro Sula.

"Es una decisión arbitral, el árbitro es el que manda en la cancha, yo no puedo tomar esa decisión pero Said Martínez ya lo hizo, los árbitros están cuidando su integridad y la de los jugadores, el estado de la cancha según notifica el árbitro no está apta para que pueda circular el balón ni pisar la cancha porque está floja", explicó el comisario del encuentro Héctor Emilio Quán.