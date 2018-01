Sectores que estarán sin energía eléctrica este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico este miércoles 31 de enero debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en los circuitos ISL-L350, CAR-L389, BER-L283, BER-L282, ZAM-L383, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Vea: Caos e inundaciones dejan lluvias en Honduras

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:

De 8:00 AM a 5:00 PM en Trujillo, Colón

Río Claro

Agropalma

Los Leones

Cuyamel

Santa Elena

La Brea



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

Aldea Oropéndolas

Las Flores

Generadora Yojoa

El Cipres

Pinolapa

Granjas Avícolas

Balín

Montecillos

Panacam

San Isidro

Casitas

Zoológico Joya Grande

La Victoria

Las Delicias

Ceibita

Agua Amarilla

Concepción

Las Lomitas

Además: Hallan electrodomésticos a reos del penal en Copán



De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Colonia Jardínes del Valle -III, IV, V etapa-

Colonia Villas del Sol

Colonia San José del Pedregal

Colonia El Pedregal

Residencial Valle Azul

Residencial Palma Real

Colonia Rancho

Residencial Bosques del Merendón

Condominios Panorama



De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Colonia Jardínes del Valle

Colonia Los Médicos

Colonia Violeta



De 8:00 AM a 4:00 PM en Tatumbla, Francisco Morazán

Aldea La Joya

Aldea Joya Grande

Los Arrayanes

La Estancia

San Juan del Rancho

El Quebracho

Tatumbla

Residencial Tatumbla

Linaca

Cerro de Uyuca

Residencial Uyuca

Montaña de Azacualpa.