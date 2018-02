El Clásico Olimpia vs Motagua se jugará en el estadio Nacional de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, hizo oficial este martes que luego de una reunión de junta directiva se determinó que el clásico capitalino sí se disputara en la capital y no en San Pedro Sula como se presumía.



"Ya se tomó la terminación anoche en junta directiva que el partido se juegue en el estadio Nacional. Se había hecho una solicitud para jugar en San Pedro Sula, el domingo a las 4:00 de la tarde, pero en vista que está habilitado el estadio se jugará acá", aseguró.



La directiva del Olimpia tiene la confirmación que el coloso capitalino estará listo. "La gente de la Conapid nos ha dicho que garantizan el partido para el día domingo, para el miércoles para Motagua. Esperemos que esté todo bien, sino pues tomaríamos la decisión de jugar en San Pedro Sula".

En el Olimpia se espera contar con el apoyo de la afición merengue. "Siempre los clásicos son importantes, vamos a tratar que la gente pueda llegar y sea un gran partido, que lo disfruten y que no haya ningún problema. A la gente hay que decirle que no habrá ningún problema, que vaya al estadio y que regresen las familias a los estadios. Lo que se quiere que sea un gran partido y del agrado de todos".



Además, ya se adelantó que los precios de las entradas para este compromiso serán de 300 lempiras en el sector de Silla, 150 en Sombra y 80 en tendidos populares.



Ante la cercanía del Super Bowl, la directiva del Olimpia no piensa adelantar el clásico. "La gente que mira el Super Bowl va a palco y de ahí nunca tenemos ingreso porque siempre están vendidos, pero la gente del pueblo que disfruta los espectáculos del clásico va a llegar. Además el clásico es a la 4:00 y el Super Bowl a la 6:00 pm", finalizó.