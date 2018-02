Vida y sus refuerzos "fantasma" complica su estadía en la primera división

La Ceiba, Honduras

Preocupado reaccionó el técnico del Vida, Héctor Castellón, porque su junta directiva apenas contrató un refuerzo de los tres que solicitó para encarar el actual torneo clausura.

El experimentado entrenador había pedido a la cúpula a los atacantes caribeños Briel Thomas de República Dominica; ST Prix Malik de Santa Lucía y Apai Dimitrie Yekini de Surinám. Sin embargo Thomas y Dimitrie no pudieron llegar y para este jueves se espera a ST Prix Malik.

"Tengo mucha preocupación porque mantenía la esperanza que llegarían los tres jugadores caribeños, sentimos que el equipo necesita más fuerza arriba. Me preocupa que no se haya podido traer los otros dos jugadores que eran importantes para nosotros, ahora me informan que sólo Malik va a poder llegar", explicó Castellón.

El ex timonel de Victoria, Real Sociedad, Honduras de El Progreso, ya había amenazado con renunciar de su cargo si la directiva no contrataba los refuerzos para competir en el torneo.

“En la actualidad está Douglas Martínez que no ha podido debutar y Prix Malik que no ha llegado al país. Voy a platicar con la directiva a ver qué planes hay acerca de todo esto, quiero saber hacia a donde quieren llevar al equipo y dependiendo de eso tomaré mi decisión", advirtió.

Previo al clausura, Vida rescindió de los servicios de Maycol Montero, Richard Rodríguez, Bryan García, Víctor Moncada y Akkem Garnet. "Vamos a platicar con la directiva, veremos las expectativas porque el torneo está complicado, el equipo juega bien pero necesitamos más apoyo, siento que no se ha hecho el suficiente esfuerzo para traer estos jugadores".

Y añadió. "Comenzaron muy tarde a hacer los movimientos por eso los jugadores no llegaron. Si el equipo se mete en serio en zona de descenso los responsables seremos todos, aquí no hay que andar buscando nombres, el equipo está en zona del descenso desde que vine, por eso dije que mi prioridad era salvar la categoría pero sin refuerzos será complicado"

El único refuerzos que se entrena con el club es el juvenil delantero Douglas Martínez, quien regresó tras su paso durante seis meses con el Red Bulls de New York, sin embargo, no ha podido debutar en el certamen catracho porque aún no recibe el pase internacional.

"Ese es otro problema, seguimos esperando el pase de Douglas, ojalá podamos contar con él para enfrentar a Olimpia, estoy esperando que la directiva me confirme lo de pase para tomarlo en cuenta. La gente decía que era melancólico cuando hablaba de salvar la categoría y no buscar un puesto en la liguilla, por eso lo decía, porque sabía que la situación sería complicada", puntualizó Castellón.

