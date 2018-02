Alejandra Guzmán impacta al mostrar su cara con poco maquillaje

Ciudad de México, México

Cada vez son más las famosas que se animan a mostrarse ante sus fans tal y como son. En esta ocasión la guapa Alejandra Guzmán presumió su cara sin mucho maquillaje y retoques.



Producto de su publicación, la estrella latina de 49 años provocó una ola de comentarios negativos y positivos.



En la imagen Guzmán aparece con el cabello recogido y las cejas tatuadas. Sus ojos son los únicos que se notan maquillados, sin embargo su piel está totalmente libre de cosméticos.

"No hay nada bueno ni malo, sino que pensarlo lo hace así", escribió para acompañar la fotografía en la que luce sonriente.



En Instagram destacan algunos comentarios, entre ellos "Demanden al cirujano plástico", "no habrá alguien que le diga que no suba ese tipo de fotos", y otros la halagaron al decir "no dejas de encantarme", "muy linda muy natural", "ni arrugas tiene para su edad".



No es común que la cantante aparezca sin maquillaje en las redes sociales.

Alejandra Guzmán sin maquillaje en el rostro. Foto cortesía Instagram