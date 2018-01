Selección de Honduras no jugaría en la fecha Fifa de marzo

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Federación de Fútbol han sido muy claras en torno al tema de los partidos de la fecha Fifa del mes de marzo, donde lo más seguro es que no se logre compromiso de preparación.



Jorge Salomón, presidente de la Comisión Narmalizadora de la Fenafuth, salió al pasado para explicar que no se ha logrado ningún acuerdo con las distintas selecciones del mundo.



"No ha rival para marzo, esas son especulaciones y si no aparece nada en los próximos 15 días, no vamos a jugar en esa jornada, ya que no vamos hacer nada a la carrera. No hemos tenido una oferta que sea suficientemente atractiva para jugar"



Además fue muy contundente al asegurar que: "Posiblemente no vamos a jugar para esa fecha, ya que tenemos el torneo de Liga y queremos que se lleve con tranquilidad. Así que si no hay algo bueno no jugaremos en la fecha de marzo".



La Selección de Honduras hasta la fecha todavía no ha definido el cuerpo técnico que tomaría el cargo de la misma, luego que Jorge Luis Pinto no siguiera al frente de la misma.