Modelo estadounidense es encontrada desmembrada en el baúl de un carro

Oregón, Estados Unidos

Una modelo y actriz estadounidense, de 28 años de edad, fue encontrada desmembrada en el baúl de un vehículo abandonado en la localidad Aloha, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

Las partes del cuerpo de la joven, quien fue identificada como Sara Zghoul, estaban en dos valijas, según las informaciones brindadas por los entes de seguridad.

Vecinos de la zona le informaron a la policía sobre el vehículo abandonado, por lo que los agentes llegaron al lugar, donde encontraron la dantesca escena.

Tras el macabro hallazgo, las autoridades arrestaron a un sospechoso, quien amenazó con cortarse la garganta, para no ser detenido. Éste está bajo investigación.

Hasta el momento, no se conocen las causas del asesinato de la joven, quien deja un niño. Los familiares tampoco saben quiénes podrían estar atrás del abominable crimen.

Woman murdered in #Aloha neighborhoodhttps://t.co/JbPlFHeQPi



The victim is identified as 28-year-old Sara Zghoul. Police arrested the suspect late Thursday night. pic.twitter.com/6VjhoQe39d