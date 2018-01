VIDEO: Gracioso momento de la hija de Beyoncé en los Grammy 2018 alborota las redes

Nueva York, Estados Unidos

Uno de los momentos que pasarán a la historia de la gala de los premios Grammy 2018 es el gracioso gesto de Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay-Z.

Ivy, de tan solo seis añitos de edad, acompañó a sus padres a la 60 entrega de los prestigiosos galardones y demostró el control que tiene sobre sus famosos progenitores, luego que los callara mientras aplaudian enérgicamente en el momento que Camilia Cabello ofrecía su discurso.

En la imagen se observa cómo la niña hace un gesto con la mano indicando a sus padres se controlen, a lo que estos repoden dejando de aplaudir.

Vea: Los peor vestidos que decepcionaron en la alfombra roja de los Grammy 2018

El cómico momento fue captado por las cámaras y ya es viral en redes sociales, por su puesto, no tardó en aparecer un gracioso gif que ya es tendencia.

La premiación se llevó a cabo el domingo 28 de enero en Nueva York, Estados Unidos.

Antes de desfilar por la alfombra roja de los Grammy, la familia posó para una sesión de fotos, que posteriormente publicaron en sus redes sociales.

Le puede interesar: Aracely Arámbula hace arder 'Master Chef Latino' con sensual vestido

Blue Ivy controlling the crowd and the world. #Grammys pic.twitter.com/oWLnRFlvcT