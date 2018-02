Gerard Piqué se queda en el Barcelona hasta el 2022

Tegucigalpa, Honduras

El defensa español del FC Barcelona, Gerard Piqué, extendió su contrato con el club hasta el 2022.

El zaguero catalán se mostró muy contento este lunes al firmar su permanencia con el que asegura es el club de sus amores.

Piqué es uno de los titulares indiscutibles en el equipo de Ernesto Valverde y lo seguirá siendo durante cuatro años más.

-"Barça o nada"-

"Con el Barça nos hemos entendido siempre y ha sido muy, muy fácil, si no hubiera firmado esta renovación quizás hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado", dijo Piqué en rueda de prensa.



"No tengo la motivación de vestir otra camiseta, ahora juego al fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más probable es que lo dejara", añadió el central azulgrana, que finalizará su nuevo contrato con 34 años.

El jugador y el presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, rubricaron este lunes el contrato, anunciado hace diez días, por el que Piqué amplía en tres años su actual contrato, que finalizaba en junio de 2019, aumentando en 300 millones de euros su cláusula de rescisión, hasta los 500 millones (611 millones de dólares).



"Estoy muy feliz. Hoy celebramos mi renovación, espero que no sea la última, pero eso se verá en el futuro", añadió el central, insistiendo en que "espero acabar aquí, no tengo ilusión de ir a ningún otro equipo, es el Barça o nada".



Su renovación se une a las de figuras claves del equipo, como el astro argentino Leo Messi, que el pasado 25 de noviembre amplió su contrato hasta 2021 o la del capitán Andrés Iniesta, que cerró en octubre de 2017 un contrato "de por vida" con el club azulgrana.



Sin embargo, consideró que estas ampliaciones no influyeron en su decisión de seguir en el Barça.



"En este caso no creo que haya contado porque solo había una opción que era el Barça y hubiera renovado sí o sí", dijo Piqué, que nunca ha escondido su deseo de ser algún día presidente del club azulgrana.



"Si algún día fuera presidente del Barça, no sería un presidente al uso, sería un presidente bastante atípico, veremos, me tiene que motivar en su momento", relató.