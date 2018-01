Conoce a los ganadores de los Grammy 2018; Bruno Mars el protagonista de la gala

Nueva York, Estados Unidos

La edición número 60 de los premios Grammy 2018 dejó muchas sorpresas. El Madison Square Garden de Nueva York fue testigo del derroche de talento que protagonizaron los artistas con sus diferentes presentaciones.



El protagonista de la noche fue Bruno Mars al ganar cuatro premios de seis categorías a las que estaba nominado. "Canción del Año", "Mejor Canción R&B", "Mejor Álbum R&B", "Mejor Interpretación de R&B".



La gala que arrancó a las 6:30 PM -hora de Honduras- difundió un potente mensajes contra el acoso sexual.



Tras el impresionante opening, Lady Gaga se apoderó del escenario al interpretar sus temas Joanne y Million Reasons.

Vea: Conozca el listado de nominados para los premios Grammy

Aquí todos los detalles de la gala:

-Bono, The Edge y Kendrick Lamar se encargaron del opening de la ceremonia que arrancó a las 6:30 PM.



-Lady Gaga interpretó el segundo número de la noche con su tema “Joanne”.



-Tony Bennet y John Legend presentaron el primer premio de la noche "Mejor Interpretación de Rap" que ganaron Kendrick Lamar y Rihanna por “Loyalty”.

Vea: Los peor vestidos que decepcionaron en la alfombra roja de los Grammy 2018

Lady Gaga durante su presentación en el 60º Grammy Awards anual en Madison Square Garden. Foto AP







-Sam Smith deleitó a los presentes con el tema “Pray”.

-Kelly Clarkson y Nick Jonas presentaron el premio "Mejor Nuevo Artista". El Grammy fue para Alessia Cara.



- “He estado fingiendo que gano Grammys desde que era pequeña, en la ducha”, dijo Cara al recibir su galardón.

-Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a todos a bailar con su tema "Despacito". Ovación total para los dos latinos en el escenario de los Grammy.

Luis Fonsi y Daddy Yankee durante su presentación. Foto AP



-Con un traje completamente blanco Childish Gambino, realizó su presentación en el escenario de los Grammy.

-Después de la presentación de Gambino, Dave Chappelle presentó la categoría Mejor Álbum de Rap. Kendrick Lamar la ganó por "DAMN".

-A las 7: 40 PM -hora de Honduras- Pink cantó “Wild Hearts Can’t Be Broken”. Usó un atuendo blanco, muy relajado.

-La categoría Mejor Álbum de Comedia fue ganada por Dave Chappelle.



-Sting interpretó su clásico “Englishman in New York” en vivo en los Grammy 2018.



Lista ganadores Grammy 2018:

Álbum del año

"24K Magic", Bruno Mars.



Grabación del año

"24K Magic", Bruno Mars.



Canción del año (premio a los compositores)

“That’s What I Like”, Bruno Mars.

Mejor Artista Nuevo

Alessia Cara



Mejor Album Pop Vocal

Ed Sheeran



Mejor Interpretación de Rap

Kendrick Lamar ft. Rihanna por “Loyalty”

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista

Shape of You



Mejor Canción Escrita para una Película

How Far I´ll Go



Mejor Interpretación de R&B

Bruno Mars por "That´s What I Like"



Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop

Feel It Still



Mejor Canción Country

"Broken Halos", Chris Stapleto



Mejor Álbum de Rap

"DAMN", Kendrick Lamar



Mejor Canción de Rock

Run



Mejor Álbum de Rock

A Deeper Understanding



Mejor Grabación Dance

Tonite, LCD Sounds



Mejor Interpretación de Metal

"Sultan´s Curse", Mastodon



Mejor Álbum Pop Latino

"El Dorado", Shakira



Mejor Álbum Hablado

"The Princess Diarist", Carrie Fisher



Mejor Álbum de Música Alternativa

Sleep Well Beast



Mejor Colaboración de Rap

LOYALTY



Mejor Álbum de R&B

24K Magic, Bruno Mars

Mejor composición instrumental

Arturo O’Farrill, “Three Revolutions”.



Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina

“Residente”, Residente.



Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana

“Arriero somos. Versiones acústicas”, Aida Cuevas.



Mejor álbum tropical latino

“Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.



Mejor álbum de latin jazz

“Jazz Tango”, Pablo Ziegler Trio.



Mejor álbum de jazz vocal

"Dreams And Daggers", Cecile McLorin Salvant.



Mejor álbum de jazz instrumental

"Rebirth", Billy Childs.



Mejor álbum urbano contemporáneo

"Starboy", The Weeknd.